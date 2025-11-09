الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
مدرب أرسنال يعاني «الحسرة»!

مدرب أرسنال يعاني «الحسرة»!
9 نوفمبر 2025 11:17

 
لندن (د ب أ)

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، عن حسرته لسقوط فريقه في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه سندرلاند.
أنهى سندرلاند الشوط الأول متقدماً بهدف سجّله دانيال بالارد في الدقيقة 36، وردّ الفريق اللندني بثنائية سجلها بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 54 و74. وخطف سندرلاند نقطة التعادل بفضل الهدف القاتل الذي سجله البديل بريان بروبي في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ووصف أرتيتا المباراة بأنها «اختبار صعب للغاية»، مشيراً إلى أن سندرلاند «جعل المهمة صعبة للغاية».
وأبدى أرتيتا خيبة أمله من استقبال هدفين بنفس الطريقة: «إنهما كرتان مباشرتان، كرتان مرسلتان، نفس الأسلوب، ولكن الفضل يعود للمنافس، لديهم بالارد، ويصنعون تلك اللحظات، وتمكنوا من تسجيل هذا الهدف».
وأكد أرتيتا أن فريقه يعاني بسبب الإصابات، مضيفاً: «لدينا سبعة لاعبين مصابين في الخط الأمامي، قدراتنا محدودة للغاية، لكن هذه هي كرة القدم».
وأشاد المدرب الإسباني برد الفعل القوي لفريقه بعد التأخر بهدف، موضحاً: «أحب الطريقة التي ردّ بها الفريق وتسجيله هدفين، لكننا تلقينا هدفاً في وقت متأخر».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
سندرلاند
ميكيل أرتيتا
