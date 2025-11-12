اللجنة المنظمة تعلن برنامج فعاليات مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي(وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2026، عن برنامج حافل بالفعاليات التي تلبي تطلعات أفراد المجتمع، على مدى 23 يوماً، خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل إلى 3 يناير 2026 وسط الكثبان الرملية في منطقة الظفرة.

ويمزج المهرجان بين التراث والمغامرة في تجربة تجمع العائلات والأصدقاء حول تل مرعب، الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر ويُعد أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات.

ويفتتح المهرجان بعرض فريق فرسان الإمارات، وهو فريق الاستعراضات الجوية الرسمي، إلى جانب عرض للألعاب النارية، وعروض الطائرات المسيرة، والعروض الضوئية التي ستضيء سماء ليوا.

وتُعد صحراء ليوا المركز النابض لرياضة السيارات في المنطقة في موسم الشتاء، مع الكثير من الفعاليات والمغامرات التي يشهدها مهرجان ليوا الدولي 2026، بدءاً من الاستعراض الحر في 12 و13 ديسمبر، ثم في 22 و23 ديسمبر، يليه سباق سبارتن ليوا في 13 ديسمبر، وسباق الدراجات "دراج ريس في 14 ديسمبر.

وتتواصل الفعاليات ببطولة الصقور من 15 إلى 17 ديسمبر، وبطولة الاستعراض الرملي في 19 و20 ديسمبر، إلى جانب فعالية تحدي الرمال "إكستريم ماد فِست" التي يشهدها المهرجان لأول مرة، وتقام يومي 19 و20 ديسمبر 2025، وتُقدم أضخم وأمتع العروض التي تختبر قوة الآلات وشجاعة السائقين حتى أقصى الحدود.

ويتزايد الزخم في تحدي ليوا للجري في 20 ديسمبر 2025، وسباق ليوا للدراجات الهوائية وسباقات حلبة UTV في 21 ديسمبر.

وتُقام بطولة هدد الحمام في23 و24 ديسمبر، ثم بطولة ليوا "بيرن أوت" في 25 ديسمبر، ويتصاعد هدير المحركات يومي 26 و27 ديسمبر في بطولة ليوا دريفت، وعروض السيارات العملاقة "مونستر جام".

وينطلق تحدي تل مرعب للجريفي 26 ديسمبر، وبطولة ليوا للبادل من 26 إلى 28 ديسمبر، وتحدي ليوا للدراجات الهوائية في 27 ديسمبر.

ويتابع زوار المهرجان بطولة المصارعة الرملية في 26 و27 ديسمبر، تليها عودة بطولة الاستعراض الرملي في 28 و29 ديسمبر.

وتستمر المنافسات بلا توقف مع بطولة الاستعراض الحر الإلكترونية يوم 30 ديسمبر، ثم بطولة تل مرعب للسيارات من 31 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، والتي تشمل فئات متعددة من السباقات.

ويتضمن البرنامج مسابقات لكرة القدم والبادل في عطلات نهاية الأسبوع، وبطولة الملاكمة من 15 إلى 21 ديسمبر، وينعقد مؤتمر جيتور للسفر من 19 إلى 21 ديسمبر 2025.

ويوفر المهرجان كذلك تجربة الكارتينج المائي وتجربة لعبة القتال بالكرات الملونة يومياً في الفترة من 12 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026، لتمنح الزوار الباحثين عن المغامرة تجربة مليئة بالتشويق، وتُضيء عروض الألعاب النارية سماء الصحراء خلال حفل الافتتاح وعطلات نهاية الأسبوع وليلة رأس السنة الميلادية وحفل الختام.

وتعد "قرية ليوا" القلب النابض للمهرجان، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية لأفراد العائلة، من الكارتينج المائي، وألعاب الكرنفال، وألعاب المهارة، مساريّن للانزلاق "أحدهما للأطفال، والآخر للكبار".

وتحتضن القرية أيضاً متحف السيارات الكلاسيكية، ومنطقة السيارات، وغرفة الهروب، وغرفة الغضب، ويستمتع الأطفال بحديقتي الفروسية الصغيرة والحيوانات الأليفة.

وتشمل فعاليات الدورة منطقة السوق ومتاجر لمنتجات الحرف التقليدية، ويستضيف المسرح الرئيسي عروضاً موسيقية حية وأنشطة ثقافية وترفيهية يومياً.