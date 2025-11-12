الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس يستعين بكومولي في منصب الرئيس التنفيذي

يوفنتوس يستعين بكومولي في منصب الرئيس التنفيذي

12 نوفمبر 2025 08:42
12 نوفمبر 2025 08:42

روما (أ ف ب)
عُيّن الفرنسي داميان كومولي رئيساً تنفيذياً لنادي يوفنتوس الإيطالي، بعد خمسة أشهر على انضمامه إلى إدارة النادي الأكثر تتويجاً في الكرة الإيطالية.
وأفاد نادي "السيدة العجوز" في بيان رسمي "قام مجلس الإدارة بتعيين داميان كومولي في منصب الرئيس التنفيذي، مع إنهاء مهامه السابقة كمدير عام في الوقت نفسه".
يخلف كومولي ماوريتسيو سكانافينو الذي انتهت ولايته في 7 نوفمبر.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد للنادي خلال مؤتمر صحفي: "هذا النادي يمتلك إمكانات هائلة. بعد 33 عاماً في عالم كرة القدم، لم أرَ أبداً هذا القدر من الشغف، أو هذه الروح الجماعية، أو هذا التماسك أو الاحترام، ولا تاريخاً غنياً بهذا الشكل داخل أي ناد".
وأضاف "لدينا مشروع طويل الأمد نعتبره فريداً، وسيمكننا من التألق على الساحة الأوروبية. لكن قبل كل شيء، هدفنا هو استعادة لقب الدوري الإيطالي".
وبعد انضمامه إلى يوفنتوس، اضطر المدير الرياضي السابق لنادي سانت إتيان الفرنسي، وليفربول الإنجليزي وفناربخشه التركي، والرئيس السابق لتولوز، إلى التعامل مع أول أزمة فنية كبيرة له، بعد إقالة المدرب الكرواتي إيجور تودور وتعيين لوتشانو سباليتي بدلاً منه.
يحتل يوفنتوس حالياً المركز السادس في الدوري الإيطالي، بفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، في حين يقبع في المركز السادس والعشرين ضمن دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات.

