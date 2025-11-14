أوزبكستان تتفوق على مصر بهدفين في «كأس العين الدولية»

مراد المصري (العين)



حقق منتخب أوزبكستان الفوز على مصر 2-0، ليصعد إلى المباراة النهائية، ضمن منافسات كأس العين الدولية لكرة القدم، التي تُقام باستاد هزاع بن زايد، وسجل الهدفين أوستن أورونوف في الدقيقتين 4 و43.

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع إيران يوم الثلاثاء المقبل في المباراة النهائية، ويسبقها مواجهة مصر والرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل، في لقاء تحديد المركز الثالث.

وعلى صعيد مجريات المباراة، نجح المنتخب الأوزبكي في استغلال البطء الدفاعي، بعد مجهود فردي رائع من أوستن أورونوف الذي توغل وسدد الكرة قوية داخل الشباك في الدقيقة الرابعة، ورغم الاستحواذ المصري، إلا أن الفاعلية غابت عن محمد صلاح ورفاقه، وعاد أورونوف من مجهود فردي مجدداً، ليتجاوز مدافعي وحارس «الفراعنة» ويسكن الكرة داخل المرمى في الدقيقة 43.

وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من المنتخبين، من دون أن تسفر عن أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتفوق أوزبكستان بهدفين.