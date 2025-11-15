الرزوقي يستقبل الكاراتيه بالورود بعد برونزيتي «التضامن الإسلامي»



أبوظبي (الاتحاد)



استقبل اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بعثة المنتخب الوطني بالورود لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي، قادمةً من العاصمة السعودية الرياض، عقب المشاركة الناجحة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، مشيداً بالأداء القوي في منافسات الكاتا والكوميتيه، مؤكداً اعتزازه بالنتائج التي تعكس روح الإصرار والعزيمة لدى لاعبي المنتخب.

شارك منتخبنا في «الكاتا» بالثنائي كريم رامي فوزي وشيخة اليافعي، وفي «الكوميتيه» حوراء العجمي «وزن تحت 50 كجم»، رضا مسعودي «وزن تحت 84 كجم»، وعمر نبيل الشلتوني «وزن تحت 67 كجم»، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني والإداري الذي ضم أحمد سالم باصليب، عضو مجلس الإدارة، مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب المدربين نادر بيجي ووحيد حسيني.

وتمكّن منتخب الكاراتيه من الفوز بميداليتين برونزيتين، الأولى من نصيب رضا مسعودي في وزن تحت 84 كجم، والثانية لعمر نبيل الشلتوني في وزن تحت 67 كجم، ليضيف اللاعبان إنجازاً جديداً إلى رصيد اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي، كما شارك الحكم الدولي جابر الزعابي في إدارة عدد من المباريات النهائية المهمّة خلال الدورة، في تأكيد على حضور الكوادر التحكيمية الإماراتية في المحافل الكبرى.

وأكد اللواء الرزوقي، أن ما حققه اللاعبون يُعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير الكاراتيه، مشيراً إلى أن النتائج تمثّل بداية لطموحات أكبر في البطولات المقبلة.

ومن جهتهم، عبر لاعبو المنتخب عن سعادتهم بالاستقبال الداعم، مؤكدين أنه يمثّل دافعاً لمواصلة العمل وتقديم الأفضل لرفع راية الدولة في مختلف الاستحقاقات الآسيوية والدولية.