مارتينيز: البرتغال أفضل بوجود رونالدو

لشبونة (د ب أ)



أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن فريقه سيكون أفضل في ظل وجود قائده المخضرم كريستيانو رونالدو، وباقي العناصر الأساسية للفريق، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تكريم إرث الأسطورة إوزيبيو، بعد تأهل الفريق لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ولحق منتخب البرتغال بركب المتأهلين للمونديال عقب فوزه الكاسح 9-1 على ضيفه منتخب أرمينيا، في الجولة السادسة «الأخيرة» في المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وأنهى منتخب البرتغال مشاركته في التصفيات، وهو على قمة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب أرمينيا، الذي تلاشت آماله مبكراً في بلوغ المونديال، عند 3 نقاط، في قاع الترتيب.

وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء في ظل غياب نجمه وقائده المخضرم كريستيانو رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية برصيد 143 هدفاً، الذي لم يشارك بداعي الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال خسارة الفريق صفر- 2 أمام مضيفه منتخب أيرلندا، يوم الخميس الماضي، في الجولة الخامسة.

وأكد مارتينيز في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت على ملعب «دراجاو» بمدينة بورتو البرتغالية «نحن أفضل مع رونالدو ونونو مينديز وبيدرو نيتو».

وأضاف: «الأهم هو أن كرة القدم لعبة أخطاء وصعوبات وصمود، وعندما يغيب بعض اللاعبين، يتعين علينا إيجاد طريقة للفوز، أعتقد أن المهم هو امتلاك جميع اللاعبين الأساسيين، ولكن أيضاً الثقة بالنفس وإدراك أننا قادرون على الفوز عندما يغيب بعض اللاعبين عن التشكيلة الأساسية».

وأضاف المدرب الإسباني: «الآن، نعم، الآن يمكننا أن نحلم بكأس العالم، لقد أعجبني حقاً رد فعل اللاعبين، وعملهم المسؤول بعد الهزيمة المباغتة أمام أيرلندا في الجولة الماضية، نحن الآن أكثر استعداداً للذهاب للمونديال، مما كنا عليه عندما فزنا بجميع مبارياتنا العشر في تصفيات كأس أمم أوروبا الماضية».

كما شدد مارتينيز على أهمية تكريم إرث أوزيبيو، الذي قاد البرتغال للحصول على المركز الثالث في نسخة المونديال عام 1966 بإنجلترا، حيث قال: «لقد كان تكريماً رائعاً لأوزيبيو، اليوم جسدنا كل ما يرمز إليه المنتخب الوطني».

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلاً «كما تستحق الجماهير التي ملأت المدرجات شكراً خاصاً، مرة أخرى، ساعدنا سحر هذا الملعب كثيراً، أهنئ جماهيرنا على مساعدتهم لنا». وبذلك، تأهل منتخب البرتغال لكأس العالم للمرة التاسعة في تاريخه والسابعة على التوالي، فمنذ غيابه لآخر مرة عن نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، حافظ الفريق على مقعد دائم في المونديال خلال النسخ السبع التالية.

ومن المقرر أن تتواجد البرتغال، التي لا تزال تبحث عن لقبها الأول في كأس العالم، للمرة الثامنة على التوالي في المونديال أيضاً، في ظل استضافتها لنسخة المسابقة عام 2030 بالاشتراك مع المغرب وإسبانيا.

وبات منتخب البرتغال الفريق رقم 31 الذي يشارك في كأس العالم القادمة، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في العام المقبل، علماً بأنه رابع فريق أوروبي يشارك في النسخة المقبلة بعدما سبقه منتخبات إنجلترا وفرنسا وكرواتيا.