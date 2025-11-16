الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل إلى «المونديال» بـ«شباك نظيفة»!

16 نوفمبر 2025 23:14

 
تيرانا (رويترز)

سجل هاري كين هدفين متأخرين، ليقود إنجلترا للفوز 2 - صفر خارج الديار على ألبانيا، لتنهي مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بشكل رائع.
وسجل كين الهدف الأول من مسافة قريبة في الدقيقة 74 من ركلة ركنية، ثم ضاعف النتيجة بضربة رأس، بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد، بعد ثماني دقائق أخرى.
وبفضل الحفاظ على نظافة شباكها، أصبحت إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل أول دولة أوروبية تتأهل لكأس العالم، من دون أن تستقبل أي هدف في مجموعة مؤلفة من ست مباريات على الأقل.
وأصبحت إنجلترا أيضاً خامس فريق أوروبي يتأهل لكأس العالم بالعلامة الكاملة، بعد أن أنهت المجموعة 11 برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات.
وبعد أن ضمنت إنجلترا مكانها في النهائيات المقررة في أميركا الشمالية، أجرى توخيل عدداً من التغييرات في مواجهة ألبانيا التي ستسعى للتأهل عن طريق الملحق.
وكانت المباراة اختباراً صعباً لإنجلترا، لكن القائد كين تألق وقت الحاجة ليرفع رصيده الدولي إلى 78 هدفاً من 112 مباراة.

كأس العالم
مونديال 2026
إنجلترا
ألبانيا
توماس توخيل
هاري كين
