جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تُكرِّم الفائزات في 8 فئات

أبوظبي(الاتحاد)

يستضيف غداً «الثلاثاء» فندق قصر الإمارات حفل تتويج الفائزات بالنسخة التاسعة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وتهدف جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، منذ تأسيسها إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدار عام كامل، كما تسعى لتعزيز التنافسية والتميز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة تُمكّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز في مختلف الفئات، مليوني درهم، موزعة على 8 فئات فردية وجماعية، حيث تشمل الفئات الفردية، أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية بارالمبية، أفضل مدرب أو مدربة، أفضل مؤثرة في المجال الرياضي، وأفضل أم رياضية.

وعلى المستوى الجماعي، تتضمن الجائزة، فئة أفضل فريق نسائي، كما يتم منح جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، والتي تختارها لجنة التحكيم، تكريماً لشخصية عربية بارزة، أسهمت بشكل فاعل ومؤثر في مجال الرياضة النسائية خلال العام.

وتضم القائمة، في فئة أفضل مؤثّرة في الإعلام الرياضي، هادية محمد السعيد (مصر)، سارة فهمي عثمان (اليمن)، ومها يوسف الخليفة (السعودية)، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 100 ألف درهم.

وتضم قائمة فئة أفضل أمٍّ رياضية، فاطمة حمد المهيري (الإمارات)، مريم حسن المرزوقي (الإمارات)، هند إبراهيم السندي (البحرين)، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 150 ألف درهم.

كما تضم فئة أفضل رياضية عربية، ساره عبد الرحمن الحوال (الكويت)، مروى عمر بوزياني (تونس)، وفریدة محمد أحمد (مصر)، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 600 ألف درهم.

وتضم قائمة فئة أفضل مدربة، نهال سعد الدين محمد (مصر)، نهال رضا محمد (تونس)، وصوراية حداد (الجزائر)، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 150 ألف درهم.

وتضم قائمة فئة أفضل رياضية بارالمبية، سلامة راشد الخاطري (الإمارات)، شيماء سامى جابر (مصر)، وذكرى أحمد الكعبي (الإمارات)، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 250 ألف درهم.

كما تضم قائمة فئة أفضل رياضية ناشئة، دليلة محمد سعيد (مصر)، منى فيصل الشرع (الإمارات)، ومزون عيسى حسين (الإمارات)، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 150 ألف درهم.

وتضم قائمة فئة أفضل رياضية إماراتية، آمنة يوسف العوضي، آمنة محمد اللوغاني، سلمى هيثم المري، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 300 ألف درهم.

وتضم قائمة فئة أفضل فريق نسائي، فريق كرة السلة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)، فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)، وفريق التايكواندو بنادي الشارقة الرياضي للمرأة (الإمارات)، وتبلغ قيمة الجائزة لهذه الفئة 300 ألف درهم.

وتحظى جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة برعاية من شركة «أدنوك»، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودولفين للطاقة، وشبكة أبوظبي للإعلام، وقنوات أبوظبي الرياضية، حيث يأتي هذا الدعم في إطار التزام هذه الجهات الوطنية الرائدة بدعم الرياضة النسائية وتعزيز دور المرأة في المجتمع.