هالاند يتحدث عن «الجنون» في «سان سيرو»!



مانشستر (رويترز)



عندما غادر أرلينج هالاند ملعب «سان سيرو»، بعد مساعدة النرويج في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1998، كان ذلك تتويجاً لمهمة حملها مهاجم مانشستر سيتي (25 عاماً) على عاتقه لسنوات.

وسجل هالاند هدفين في فوز النرويج 4-1 على إيطاليا، ليرفع رصيده الاستثنائي من الأهداف، خلال تصفيات كأس العالم 2026 إلى 16 هدفاً، وهو رقم يمثل ضعف ما سجله أي لاعب آخر في أوروبا.

ويشمل هذا الإجمالي خمسة أهداف في الفوز الساحق على مولدوفا 11-1، بالإضافة إلى هدف واحد على الأقل في كل مباراة من ثماني مباريات خاضتها النرويج بالتصفيات.

وأبلغ مهاجم مانشستر سيتي الصحفيين عقب الفوز «الأمر يتعلق بالتمركز في أماكن يمكنني منها التسجيل في الغالب، كان الأمر جنونياً تماماً، أنا فخور وهذا رائع للغاية، حقيقة أننا نحضر إلى هنا ونفوز 4-1، تُظهر أننا فريق يصعب توقعه نسبياً».

وأقرب المنافسين لهالاند في قائمة الهدافين هم قائد منتخب إنجلترا هاري كين، والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي، والنمساوي ماركو أرناوتوفيتش، وكل منهم سجل ثمانية أهداف.

وأشاد ستوله سولباكن مدرب النرويج بأداء هالاند قائلاً «هالاند ماكينة أهداف، سعيد لأن الجماهير الإيطالية صفقت له أيضاً، هذا جمهور اعتاد مشاهدة لاعبين كبار هنا على مر السنين، وأنا سعيد لأنهم قدروا أداء هالاند أيضاً».

ولم يكن هذا التصفيق للأهداف فحسب، بل كان أيضاً للانبهار بمهاجم يبلغ طوله ستة أقدام وخمس بوصات ويجمع بين القوة الفطرية والدقة، وأصبح واحداً من أكثر المهاجمين خطورة في العالم.