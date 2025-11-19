الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تأهل كوراساو وهايتي وبنما إلى كأس العالم

تأهل كوراساو وهايتي وبنما إلى كأس العالم
19 نوفمبر 2025 08:58

كينجستون(رويترز)
تغلبت هايتي على التوقعات صباح اليوم الأربعاء وحجزت مكاناً في كأس العالم لكرة القدم 2026، وانضمت إليها بنما وكوراساو، التي أصبحت أصغر دولة تتأهل إلى النهائيات.
وتصدرت المنتخبات الثلاثة مجموعاتها في التصفيات الخاصة بمنطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، لتتأهل إلى النهائيات التي ستقام العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وفازت هايتي 2-صفر على نيكاراجوا، في كوراساو، حيث اضطرت لخوض مبارياتها خارج ملعبها بسبب الاضطرابات في بلادها، لتتصدر المجموعة الثالثة.
وضمنت بنما صدارة المجموعة الأولى بفوزها 3-صفر على ضيفتها السلفادور.
أما كوراساو فتعادلت سلبياً خارج أرضها مع جامايكا، لتحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة في المجموعة الثانية، رغم غياب المدرب المخضرم ديك أدفوكات الذي عاد إلى هولندا مطلع الأسبوع لأسباب عائلية. 

