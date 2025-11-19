الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوراساو أصغر دولة في التعداد السكاني تتأهل إلى المونديال

كوراساو أصغر دولة في التعداد السكاني تتأهل إلى المونديال
19 نوفمبر 2025 10:42

كاراكاس (د ب أ)
تأهل منتخب كوراساو لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك الصيف المقبل، لتصبح أصغر دول من حيث التعداد السكاني التي تتأهل للمونديال.
وكان التعادل السلبي أمام المنتخب الجامايكي كافياً لجزيرة تقع قبالة ساحل فنزويلا، لإنهاء التصفيات بلا هزيمة في صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وتأمين بطاقة التأهل إلى كأس العالم.
ونجح منتخب كوراساو في ذلك من دون مدربه ديك أدفوكات، الذي غاب عن المباراة بعد أن سافر إلى هولندا لأسباب عائلية.
وبالنسبة لكوراساو، ستكون هذه أول بطولة كأس العالم تشارك بها البلاد. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، بلغ عدد سكان الجزيرة 156115 نسمة حتى شهر يناير.
وكانت أيسلندا، التي تضم عدداً من السكان يزيد عن ضعفي هذا الرقم، هي أصغر دولة من حيث التعداد السكاني التي تتأهل للمونديال، عندما شارك منتخبها في مونديال 2018.
كما تأهل أيضاً منتخبا بنما وهايتي مساء الثلاثاء. وحجز منتخب بنما مقعده في المونديال للمرة الثانية، بعد مشاركته في مونديال 2018، بعد الفوز على السلفادور 3 / صفر. كما تصدر منتخب هايتي المجموعة الثالثة بفوزه على نيكاراجوا 2 / صفر، متفوقاً على الفرق المرشحة هندوراس وكوستاريكا.
وكانت المشاركة السابقة الوحيدة لهايتي في كأس العالم في عام 1974 في ألمانيا.
وأدت نتائج الكونكاكاف مساء الثلاثاء إلى اكتمال قائمة المنتخبات الستة التي ستشارك في الملحق العالمي في المكسيك في مارس المقبل. وسيتأهل فريقان من هذا الملحق، الذي يضم العراق من آسيا، والكونغو من أفريقيا، وجامايكا وسورينام من الكونكاكاف، وبوليفيا من أميركا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا.

أخبار ذات صلة
قائد اسكتلندا: تشاركت حلم مونديال 2026 مع جوتا
عُطلة رسمية مكأفاة التأهل لكأس العالم.. هكذا يراها نجم النمسا
كأس العالم
تصفيات الكونكاكاف
العراق
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©