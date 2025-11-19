كوراساو أصغر دولة في التعداد السكاني تتأهل إلى المونديال

كاراكاس (د ب أ)

تأهل منتخب كوراساو لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك الصيف المقبل، لتصبح أصغر دول من حيث التعداد السكاني التي تتأهل للمونديال.

وكان التعادل السلبي أمام المنتخب الجامايكي كافياً لجزيرة تقع قبالة ساحل فنزويلا، لإنهاء التصفيات بلا هزيمة في صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وتأمين بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ونجح منتخب كوراساو في ذلك من دون مدربه ديك أدفوكات، الذي غاب عن المباراة بعد أن سافر إلى هولندا لأسباب عائلية.

وبالنسبة لكوراساو، ستكون هذه أول بطولة كأس العالم تشارك بها البلاد. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، بلغ عدد سكان الجزيرة 156115 نسمة حتى شهر يناير.

وكانت أيسلندا، التي تضم عدداً من السكان يزيد عن ضعفي هذا الرقم، هي أصغر دولة من حيث التعداد السكاني التي تتأهل للمونديال، عندما شارك منتخبها في مونديال 2018.

كما تأهل أيضاً منتخبا بنما وهايتي مساء الثلاثاء. وحجز منتخب بنما مقعده في المونديال للمرة الثانية، بعد مشاركته في مونديال 2018، بعد الفوز على السلفادور 3 / صفر. كما تصدر منتخب هايتي المجموعة الثالثة بفوزه على نيكاراجوا 2 / صفر، متفوقاً على الفرق المرشحة هندوراس وكوستاريكا.

وكانت المشاركة السابقة الوحيدة لهايتي في كأس العالم في عام 1974 في ألمانيا.

وأدت نتائج الكونكاكاف مساء الثلاثاء إلى اكتمال قائمة المنتخبات الستة التي ستشارك في الملحق العالمي في المكسيك في مارس المقبل. وسيتأهل فريقان من هذا الملحق، الذي يضم العراق من آسيا، والكونغو من أفريقيا، وجامايكا وسورينام من الكونكاكاف، وبوليفيا من أميركا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا.