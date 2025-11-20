الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
23 لاعباً في قائمة السعودية لكأس العرب

23 لاعباً في قائمة السعودية لكأس العرب
20 نوفمبر 2025 21:33

 
الرياض (د ب أ)

أعلن المنتخب السعودي عن قائمة المنتخب الذي يخوض منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قائمة الفريق التي اختارها الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للفريق، وهي مكونة من 23 لاعباً.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي للبطولة كالتالي:
حراس المرمى: نواف العقيدي (النصر) - عبد الرحمن الصانبي (الأهلي)- راغد نجار (النصر)
الدفاع: نواف بوشل (النصر) - محمد سليمان (الأهلي) - جهاد زكري (القادسية) - حسان تمبكتي (الهلال)- عبد الإله العمري (النصر) - وليد الأحمد (التعاون) -علي مجرشي (الأهلي).
وسط الملعب: أيمن يحيى (النصر) - ناصر الدوسري (الهلال) - عبد الله الخيبري (النصر) - محمد كنو (الهلال) - مراد هوساوي (أحد) - مصعب الجوير (القادسية) - محمد أبو الشامات (القادسية)
الهجوم: سالم الدوسري (الهلال) - عبد الرحمن العبود (الاتحاد) - صالح أبو الشامات (الخليج) - عبد الله الحمدان (الهلال) - صالح الشهري (الاتحاد) - فراس البريكان (الأهلي).
ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بكأس العرب إلى جانب المغرب، والمتأهل من مواجهة الصومال وعُمان، والمتأهل من مواجهة جزر القمر واليمن.

