سباق جائزة أبوظبي للفورمولا 1 الأكثر استدامة

أبوظبي (الاتحاد)



تعد النسخة الأخيرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، الأكثر استدامة منذ انطلاقها في أبوظبي عام 2009.

وتتضمن أبرز الإنجازات تركيب نحو 4,000 وحدة إضاءة بتقنية LED تستهلك طاقة أقل بنسبة 32%، وتدوم لمدة تعادل 24 ضعف المصابيح القديمة.

كما تم تشغيل موقف سيارات يعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاواط خلال سباق 2024، والذي يولد ما بين 700 و800 كيلوواط من الطاقة المتجددة يومياً، أي ما يغطي حوالي 30% من احتياجات الطاقة السنوية للحلبة. كما أسهمت حلول الطاقة المؤقتة، المطورة بالشراكة مع Aggreko، في تقليل استخدام الديزل والاعتماد على الطاقة الشمسية وتقنيات البطاريات لتوفير طاقة نظيفة وموثوقية.

بناءً على هذا الزخم، سيشهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2025 توسعاً أكبر في الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع مضاعفة الحلول المؤقتة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ثلاث مرات وزيادة حلول تخزين الطاقة بالبطاريات ستة أضعاف وتشغيل المولدات المؤقتة بالوقود الحيوي بنسبة 100٪.

كما يشهد الحدث جهوداً واسعة للحد من استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، في جميع أنحاء الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، حيث يتم استبدال جميع الزجاجات والأكواب البلاستيكية الخاصة بالمشروبات ببدائل مستدامة، بما في ذلك محطات المياه العامة المجانية والمياه المعلبة من شركة «ما هوا» وأكواب برنامج AgainPlease القابلة لإعادة الاستخدام لدى جميع منافذ الطعام والمشروبات. وتعتمد شركة «ما هوا» على تقنية تحويل الهواء إلى ماء، إضافة إلى نظام دائري متكامل لإنتاج العلب وإعادة تدويرها. وستتحول جميع منافذ الطعام والمشروبات إلى المشروبات المعلبة والأكواب الورقية والأكواب القابلة لإعادة الاستخدام، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة يتم تنفيذها، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي.

إضافة إلى ذلك، حصلت حلبة مرسى ياس على شهادة بيئية من فئة ثلاث نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات، وحصل برنامج الاستدامة فيها على شهادتي ISO 14001 وISO 20121. ويتماشى البرنامج مع التزام الفورمولا 1 بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، ومع رؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويمثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2025 ختام الموسم التاريخي الخامس والسبعين لسباقات الفورمولا 1، حيث تستضيف حلبة مرسى ياس قمة رياضة السيارات في عطلة نهاية الأسبوع، التي أصبحت الحدث الأضخم والأبرز في المنطقة، على مكانته كأحد من أبرز فعاليات الفورمولا 1، محققاً أرقاماً قياسية في عدد الحضور، وموسعاً نطاقه العالمي.

وبلغ عدد مشاهدي نسخة عام 2024 من السباق 77.8 مليون مشاهد حول العالم واستقطبت 192,000 زائر، 70% منهم من خارج الدولة، ما يجعل السباق منصة عالمية تسلط الضوء على أبوظبي.

يشتهر هذا الحدث باسم «سباق الشفق»، ويعتبر السباق النهاري الليلي الوحيد ضمن أجندة الفورمولا 1، فمع غروب الشمس فوق الخليج العربي، يبدأ السباق في الساعة الذهبية وينتهي تحت الأضواء الكاشفة للحلبة. كما يقدم هذا الحدث مشهداً بصرياً لا مثيل له في أجندة سباقات الفورمولا 1 بفضل التصميم العصري لحلبة مرسى ياس ومنعطفاتها المميزة.

وقد أدى النجاح الكبير للحدث إلى زيادة الطلب الاستثنائي على نسخة 2025، حيث بيعت غالبية التذاكر قبل أشهر من موعدها، ما يعكس ثقة عشاق رياضة السيارات في أن أبوظبي ستقدم حدثاً رياضياً وعروضاً ترفيهية على أعلى مستوى مع تجربة لا تُنسى.

سيقام سباق هذا العام من الخميس 4 ديسمبر إلى الأحد 7 ديسمبر، وسيكون النسخة السابعة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

يُعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى الحدث الأبرز في دولة الإمارات، حيث يستقطب آلاف الزوار الدوليين سنوياً، ويقدم للعالم صورة مشرقة عن الإمارة أمام ملايين المتابعين حول العالم. وعلى مدى 16 عاماً منذ انطلاقه، حقق الحدث نمواً كبيراً ليتجاوز حدود الحلبة، ويصبح منصة عالمية رائدة تساهم بفاعلية في دعم طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في تعزيز قطاع السياحة، وترسيخ مكانتهما وجهات عالمية متميزة.