لامبارد يُعيد كتابة التاريخ مع كوفنتري بعد 67 عاماً!

علي معالي (أبوظبي)



نجح المدرب فرانك لامبارد في إعادة كتابة التاريخ مع كوفنتري سيتي، بالوصول إلى 50 هدفاً مع نهاية «الجولة 18» من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز الأخير على تشارلتون 3-1، ليواصل كوفنتري صدارته للبطولة، والاقتراب مبكراً من الصعود إلى «البريميرلييج».

ويواصل كوفنتري احتكار الصدارة بفارق 10 نقاط عن ميدلسبره صاحب المركز الثاني.

يُعد كوفنتري أول فريق محترف يصل إلى 50 هدفاً في أوروبا هذا الموسم، وكرر إنجاز شيفيلد موسم 1958-1959، بتسجيل 50 هدفاً في أول 18 جولة.

وأصبح كوفنتري عاصفة في دوري البطولة تحت قيادة لامبارد، وإذا ساعد الفريق على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، فإن لامبارد سيروي «عطش» النادي الذي استمر 25 عاماً، منذ هبوطه في 2001.