توخيل: إنجلترا قادرة التتويج بكأس العالم



لندن (د ب أ)



أكد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، إن لاعبي فريقه سيتحلون بشجاعة كافية، ليحلموا بالفوز بكأس العالم الصيف المقبل.

ويستعد المنتخب الإنجليزي للتعرف على منافسيه في مرحلة المجموعات، حينما تجرى قرعة مونديال 2026 في العاصمة الأميركية واشنطن.

وتم منح رجال توخيل أفضلية بالفعل بفضل تطبيق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لنظام تصنيف مشابه لبطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من مواجهة إسبانيا أو الأرجنتين حتى نصف النهائي أو فرنسا حتى النهائي، في حال فوز المنتخبات الأربعة بصدارة مجموعاتها.

وتم تعيين توخيل في خريف عام 2024 بمهمة وحيدة تتمثل في إضافة نجمة ثانية إلى قميص منتخب إنجلترا، إلى جانب تلك التي تشير إلى فوزه بكأس العالم عام 1966. وعندما سئل عما إذا كان أكثر ثقة الآن بقدرة إنجلترا على الفوز باللقب، مما كان عليه قبل أن يتولى القيادة الفنية، رد توخيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي سبورت) قائلاً «نعم، لأننا أصبحنا أفضل، ينبغي علينا أن نصل ونحاول تحقيق إنجاز مميز، لكننا لا نضمن ذلك».

وأضاف في مقابلة منفصلة مع قناة (آي تي في نيوز): «يعرف الجميع أننا لا نستطيع أن نعد بالفوز، لكنهم يريدون رؤية فريق يتمتع بروح قتالية عالية، فريق يبذل قصارى جهده ويقاتل أفراده من أجل بعضهم البعض، ويريدون ذلك سواء كانوا في الملعب أو يشاهدون المباراة على شاشات التلفاز».

وشدد المدرب الألماني، في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «إذا أظهر اللاعبون ذلك، فأعتقد أن كل شيء ممكن. سنتحلى بالشجاعة الكافية لنحلم باللقب».

ويتعين على جميع مدربين المنتخبات المشاركة في المونديال المقبل التعامل مع الحرارة الشديدة في البطولة، التي تقام بشكل أساسي في الولايات المتحدة، ولكن مع استضافة مشتركة من كندا والمكسيك.

ويبدو توخيل مستعداً لبذل كل ما في وسعه للفوز، بما في ذلك مراعاة إبقاء اللاعبين البدلاء في غرفة الملابس للحفاظ على برودتهم، وهو تكتيك اتبعته بعض الفرق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الصيف الماضي.

وأكد مدرب منتخب إنجلترا لبي بي سي: «إذا كان هذا سيساعدنا لاحقاً في المباريات عند دخولهم، حسناً، ندرس ذلك خياراً محتملاً».

وقال: «لا أحد يحب ذلك، فأنا أريد أن يكون اللاعبون هنا وأن يشعروا بالطاقة وينقلوها من مقاعد البدلاء إلى أرض الملعب، لكنني أفهم ما تقصدونه، لقد رأيت فرقاً ولاعبين يقومون بذلك في مونديال الأندية، نأمل أن نتمكن من تجنب ذلك. من الأفضل دائماً أن يكونوا معنا».

ومع ذلك، لن يعرف أحد حتى السبت ترتيب مبارياته ضد خصومه، أو مكان أو موعد انطلاق أي مباراة، حيث من المقرر أن يكشف الفيفا جدول المباريات في اليوم التالي لإقامة القرعة.

وستكون البطولة، التي تقام في الصيف المقبل، هي الأولى التي تضم 48 فريقاً، مع إضافة دور الـ32 للمونديال لأول مرة.