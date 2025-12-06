15 سيناريو لحسم لقب «الفورمولا-1» في أبوظبي



تعد نسخة العام الحالي من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» واحدة من أشرس سباقات البطولة منذ خروجها إلى النور قبل سنوات طويلة، لاسيما في ظل منافسة ثلاثة سائقين على اللقب، قبل خوض جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» على حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي مساء الأحد.

وتنحصر المنافسة بين البريطاني لاندو نوريس سائق فريق مكلارين الذي يعتلي الصدارة «408 نقاط»، والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل الذي يأتي في المركز الثاني «396 نقطة»، والأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين أيضاً الذي يحل ثالثاً 392 نقطة».

وتعد كل السيناريوهات واردة لفوز أي من السائقين الثلاثة باللقب، حال استمرارهم وعدم الخروج بسبب حادث أو حدث عارض، وهناك 15 سيناريو لحسم اللقب لأي منهم بواقع 10 سيناريوهات للمتصدر نوريس، وثلاثة لماكس فيرتسابن، واثنين لبياستري.

يُحلق لاندو نوريس للمرة الأولى في تاريخه، والأولى لمكلارين منذ عام 2008، بأحد المراكز الثلاثة الأولى خلال الجولة الأخيرة، بغض النظر عن نتائج منافسيه على اللقب، كما يُتوج متصدر الترتيب العام. في حال جاء رابعاً، شرط أن يحتل ماكس فيرستابن المركز الثاني أو أقل، حيث يحصل نوريس على 12 نقطة، فيما يحصد ماكس فيرستابن 18 نقطة أو أقل، كما يمكن لنوريس حسم اللقب، إذا جاء في المركز الخامس، حيث يحصل على 10 نقاط، شرط أن يأتي فيرستابن في المركز الثاني أو أقل، بغض النظر عن نتيجة زميله بياستري، وكذلك في حال جاء نوريس سادساً سيكون البطل شرط أن يحل فيرستابن ثانياً أو أقل، وكذلك احتلال بياستري المركز الثاني أو أقل، والسيناريو نفسه يمكن نوريس من الفوز بالبطولة، في حال جاء سابعاً، وحصوله على 6 نقاط، شرط أن يحتل ماكس فيرستابن المركز الثاني أو أقل.

أما في حال جاء متصدر الترتيب في المركز الثامن، والحصول على 4 نقاط، يمكنه الفوز باللقب، بشرط أن يحتل فيرستابن على المركز الثالث أول أقل، وكذلك عندما يأتي نوريس تاسعاً ويحصد نقطتين فقط، يمكنه التتويج باللقب التاريخي، شرط أن يحتل فيرستابن المركز الرابع وما دونه، وبياستري المركز الثالث، وعندما يأتي نوريس عاشراً، وحصوله على نقطة واحدة، يمكنه الصعود على منصة تتويج البطل، لكن عندما يحتل فيرستابن المركز الرابع وما دونه، وكذلك وجود بياستري في المركز الثالث وما دونه.

أما ماكس فيرستابن يمكنه التتويج باللقب الخامس على التوالي، في حال جاء في المركز الأول، ونوريس بالمركز الرابع ما دونه، بغض النظر عن نتيجة بياستري، وكذلك يمكنه الفوز بالبطولة، في حال جاء ثانياً بحصوله على 18 نقطة، شرط أن يأتي نوريس في المركز الثامن ما دونه، ويمكن لسائق ريد بل الفوز ببطولة العالم إذا جاء في المركز الثالث، حيث يتمكن من الحصول على 15 نقطة، شرط أن يحتل نوريس المركز التاسع أو أقل، وبياستري المركز الثاني.

أما أوسكار بياستري سائق مكلارين وصاحب المركز الثالث، يمكنه كتابة التاريخ، والفوز باللقب العالمي للمرة الأولى، في حال احتل المركز الأول، واحتلال نوريس المركز السادس أو أقل، بغض النظر عن نتيجة فيرستابن، كما يمكنه حصد اللقب في حال جاء ثانياً، وحصوله على 18 نقطة، مع حصول نوريس على المركز العاشر أو أقل منه، واحتلال فيرستابن المركز الرابع وما دونه.