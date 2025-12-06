وفاة مشجع في إنجلترا

لندن (أ ب)



توفي مشجع بعد حالة طبية طارئة، تسببت في تأجيل مباراة تشارلتون وبورتسموث، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب).

وتوقفت المباراة بعد مرور 12 دقيقة، حيث احتاج أحد المتفرجين للرعاية الطبية اللازمة، وقال تشارلتون إن المشجع توفي في أحد المستشفيات المحلية.

وقال تشارلتون في بيان له: «نشعر بحزن عميق لوفاة أحد مشجعي الفريق بعد حالة طبية طارئة في مباراة اليوم على ملعب «ذا فالي» أمام بورتسموث، الجميع في النادي يرسل تعازيه لعائلة المشجع وأصدقائه في ذلك التوقيت الصعب».

وانطلقت المباراة الساعة 30:12 ظهراً في ملعب تشارلتون، وتوقفت بعدما احتاج أحد المشجعين في المدرج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأشارت الجماهير إلى الحكم ماتيو دونوهو بوجود حالة خطيرة.

وانتظر اللاعبون على أرض الملعب وبعد ست دقائق أشار إليهم الحكم بمغادرة الملعب.

وقدم المسعفون المساعدة للمشجع والذي غادر الملعب على نقالة فما بعد.