5 ملايين طلب على تذاكر كأس العالم



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أنه تم تقديم خمسة ملايين طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من أحدث مراحل البيع، والتي رافقها انتقاد حاد من روابط وجماعات المشجعين بسبب أسعار التذاكر.

وتحدث «الفيفا» عن «طلب استثنائي»، وأشار إلى أن الطلبات جاءت من 200 دولة وإقليم.

وذكر «الفيفا» أن أغلب الطلبات جاءت من الدول المضيفة الثلاث أمريكا وكندا والمكسيك، تبعها طلبات من كولومبيا وإنجلترا والإكوادور والبرازيل والأرجنتين وأسكتلندا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وبنما.

وذكر «الفيفا» أن الطلب كان مرتفعاً بشكل خاص على مباريات دور المجموعات، لاسيما مواجهات كولومبيا ضد البرتغال، والبرازيل أمام المغرب، والمكسيك ضد كوريا الجنوبية، والإكوادور أمام ألمانيا، وأسكتلندا ضد البرازيل.

وبدأت فترة بيع التذاكر الخميس، وستظل مفتوحة حتى 13 يناير المقبل، على أن يتم بعد ذلك توزيع التذاكر عن طريق القرعة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من سحب قرعة دور المجموعات، ما يجعلها الفرصة الأولى للجماهير لشراء تذاكر مباريات أصبحت الفرق المشاركة فيها معروفة.

كما تطرح للبيع أيضاً تذاكر مخصصة لاتحادات الدول المشاركة، بأسعار ثابتة، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول سياسة التسعير الديناميكي (أي تغير السعر حسب الطلب) في مراحل البيع السابقة.

ولكن منظمات المشجعين شنت هجوما حادا على أسعار التذاكر، إذ اعتبرت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا أن ما حدث هو «خيانة فادحة» للجماهير، مع تحديد الأسعار عند مستوى «ابتزازي».

ويبدو أن تذاكر هذه النسخة أعلى بخمس مرات من تذاكر مباريات كأس العالم 2022 التي أقيمت بقطر.

وسيتعين على الجماهير الألمانية أن تدفع على الأقل 155 يورو (180 دولار) لمشاهدة مباراة في دور المجموعات، وإذا وصل الفريق للنهائي، فإن حضور المباريات الثمانية سيكلف على الأقل 5975 دولاراً.