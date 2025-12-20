«قاهر العمالقة» يعتزل التنس!



لندن (رويترز)



أعلن ستانيسلاس فافرينكا، الحائز على ثلاث بطولات بين الأربع الكبرى للتنس، أنه يعتزل في نهاية عام 2026، ليسدل الستار على مسيرته الاحترافية التي امتدت إلى 24 عاماً وشهدت اقتحامه نخبة لاعبي التنس خلال العصر الذهبي للرياضة.

ويبلغ السويسري فافرينكا - الذي تحوّل للاحتراف في 2002 - 41 عاماً ​في مارس، متوِّجاً رحلته التي حوّلته من لاعب مغمور إلى ‌«قاهر العمالقة».

وبقدرته على اللعب بشراسة على جميع الأرضيات خلال فترة تألقه، جاءت ​أفضل انتصاراته عندما كان الأمر مهمّاً للغاية، حيث ⁠أذهل عالم التنس بهزيمته للاعبين البارزين في الرياضة في أكبر المراحل.

وتغلّب فافرينكا، الملقّب باسم «ستانيمال»، على رافائيل نادال ليحقق لقب بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014، قبل أن يطيح بنوفاك ديوكوفيتش مرتين - في بطولة فرنسا المفتوحة عام ⁠2015 وبطولة أميركا المفتوحة عام 2016 - وفي كل مرة كان ⁠يتغلب على المصنف الأول عالمياً في النهائي.

وكتب فافرينكا على حسابه في تطبيق إنستجرام: «كل كتاب بحاجة إلى نهاية، حان الوقت لكتابة الفصل الأخير من مسيرتي لاعب تنس محترفاً، سيكون عام 2026 آخر عام لي في بطولات اللاعبين المحترفين، ما زلت أريد أن أتخطى حدودي، وأن أنهي هذه الرحلة بأفضل طريقة ممكنة، لا تزال لديّ أحلام في هذه الرياضة، استمتعت بكل جزء مما قدمته لي رياضة التنس، خاصة المشاعر ​التي أشعر بها وأنا ألعب أمامكم».

وحصد ‍فافرينكا 16 لقباً في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، ووصل إلى أعلى تصنيف عالمي في مسيرته وهو المركز الثالث.

كما فاز بالذهبية الأولمبية في الزوجي، إلى جانب مواطنه روجر فيدرر عام 2008، وساعد ‍في تحقيق أول لقب لسويسرا في كأس ديفيز ⁠في عام 2014.

ويأتي هذا الإعلان مع احتلال ​فافرينكا حالياً المركز 157 عالمياً، بعد أن تسببت الإصابات وجراحات الركبة في تراجع تصنيفه.

ولم يبلغ فافرينكا دور ​الثمانية في البطولات الأربع الكبرى منذ بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، ومن ‍المرجّح أن يحتاج إلى بطاقات دعوة للمشاركة في البطولات الكبرى في موسمه الوداعي.

وبعد خروجه من الدور الأول في بطولة رولان جاروس في وقت سابق هذا العام، اعترف فافرينكا بأن الهزائم أصبحت أصعب في تقبلها في نهاية مسيرته المهنية، رغم أنه لا يزال شغوفاً للمنافسة.

واختتم قائلاً: «أنا أتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، دفعة أخيرة واحدة».