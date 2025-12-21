الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

انتخاب الهاجري نائباً لرئيس الاتحاد العربي لـ«الطاولة»

انتخاب الهاجري نائباً لرئيس الاتحاد العربي لـ«الطاولة»
21 ديسمبر 2025 16:23

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 

انتخبت الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لكرة الطاولة، التي عُقدت في تونس، داوود الهاجري، رئيس اتحاد كرة الطاولة نائباً لرئيس الاتحاد العربي بالتزكية، فيما فاز خليل المهندي، رئيس الاتحادين القطري والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بمنصب رئيس الاتحاد العربي.
وشهدت الانتخابات فوز الشيخة حياة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني، بمنصب نائب الرئيس «سيدات»، إلى جانب محمد بو يوسف رئيس الاتحاد الليبي ممثلاً عن قارة أفريقيا.
كما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار كل من ناجي حلال «لبنان»، لودي هزيم «سوريا»، سعود عواد السربل «الكويت»، فاتحي محمد «الجزائر»، عصام السنيني «اليمن»، محمد ولد الحسن «موريتانيا»، ومولاي نجيب أحمدي «المغرب» أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد العربي.
وشارك وفد اتحاد كرة الطاولة في أعمال الجمعية العمومية برئاسة داوود الهاجري، وضم إبراهيم العسم الزعابي، نائب رئيس الاتحاد، وحسن الزرعوني، الأمين العام.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع تشكيل لجان الاقتراع وصياغة محضر الجمعية العمومية، واعتماد محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ قراراته، وفي مقدمتها انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي ونواب الرئيس، إلى جانب مناقشة ترتيبات بطولة العالم لكرة الطاولة «الدوحة 2025»، واعتماد محاضر اللجنة التنفيذية وتوصياتها.

