تريزيجيه: منتخب مصر جاهزون للقاء زيمبابوي في كأس أفريقيا

الرباط (د ب أ)



أكد محمود حسن تريزيجيه جناح المنتخب المصري جاهزية فريقه بشكل كامل لمواجهة زيمبابوي الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

وقال تريزيجيه في مؤتمر صحفي، إن كل اللاعبين جاهزون بشكل كامل للبطولة والبداية من مواجهة زيمبابوي.

وأضاف «أي لاعب مصري يتشرف بارتداء قميص منتخب الفراعنة، وهدفنا إسعاد الشعب المصري».

وأوضح: «لدي شعور بأن هذا الجيل سيحقق لقب أمم أفريقيا، ونسعى لأن نسير خطوة بخطوة».

وشدد على أن تركيزهم الحالي ينصب على مواجهة زيمبابوي المقرر لها مساء الاثنين وبعدها سيكون الحديث عن باقي مباريات البطولة.