الهلال السعودي يكسب الشارقة بهدف مالكوم في «نخبة آسيا»



علي معالي (الشارقة)

فاز فريق الهلال السعودي على الشارقة بهدف في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة على استاد الشارقة، سجل هدف المباراة الوحيد مالكوم في الدقيقة 81، ليرفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة من 6 انتصارات، فيما توقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط.

جاءت البداية قوية من الفريقين والهجمات متبادلة، وكادت الدقيقة 13 أن تشهد تقدم الهلال عندما أهدر ليوناردو هدفاً مؤكدا وهو على بُعد خطوة من المرمى، وكانت نسبة الاستحواذ متساوية بين الفريقين في ربع الساعة الأول بنسبة 50% لكل طرف.

بدأ كل فريق المباراة بطريقة مختلفة، وكانت هجمات الهلال أكثر خطورة، وكان لغياب راي ماناج عن هجوم الشارقة عامل مؤثر بشكل كبير، وكانت أخطر فرض الشارقة في الدقيقة 28 عندما انفرد كايو لوكاس بمهارة كبيرة بالمرمى ولكنه وضعها سهلة انقذها الحارس والدفاع، وشهد الشوط الأول تألق عادل الحوسني بتصدياته الرائعة.

بدأ الشوط الثاني قويا وهجوميا من الفريقين، وأطلق كمارا وماجد سرور صاروخين أنقذهما حارس الهلال، بعدها تراجع الشارقة واعتمد على الهجمات المرتدة التي كادت أن تقلب الموازين، واستغل الهلال الموقف وضغط بكل قوته، وكان للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الشارقة في أول 70 دقيقة تأثيره الكبير على اللاعبين، في المقابل كانت لياقة لاعبي الهلال أفضل وضغطوا حتى نجح الفريق في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 81 عن طريق مالكوم.