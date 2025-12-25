الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!

كأس أفريقيا بالمجان بعد 20 دقيقة من بداية المباريات!
26 ديسمبر 2025 00:03

 
الرباط (د ب أ)

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، بعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف)، السماح بدخول الجماهير لملاعب البطولة مجاناً، وذلك بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق المباريات في البطولة.
ويهدف ذلك الإجراء، وفقاً لموقع«فوت ميركاتو» إلى تحسين معدلات حضور الجماهير في الملاعب، والتي كانت منخفضة في بداية مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، حيث كانت مدرجات ملعب «أدرار» في مدينة أغادير، خلال مباراة الكاميرون والجابون، شبه خالية رغم أن الملعب يتسع ل45 ألف متفرج، وذلك خلال عمليات الإحماء وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس).
كما شهدت مباراة مصر وزيمبابوي (انتهت بفوز مصر 1/2 على نفس الملعب) واقعة مماثلة، حيث تواجد المئات فقط خلال عزف النشيد الوطني للمنتخبين، قبل أن يزيد عدد المتفرجين إلى 200. 28 متفرج قبل نهاية المباراة، مما تسبب في صعوبة بعملية إدارة دخول الجماهير في بعض المناطق.
كما استفادت مباريات أخرى بالبطولة مثل مواجهة الكونغو الديمقراطية وبنين، وتونس مع أوغندا، من تلك السياسة التي أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي لقب «كأس أمم أفريقيا للشعب».
وتعد عملية امتلاء الملاعب بالجماهير أولوية قصوى للمغرب، والذي يرغب في تنظيم البطولة بنجاح مع رعاية طموح الفريق المتمثل في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 50 عاماً، وكذلك مع اقتراب موعد كأس العالم 2030 والتي ستنظمه المغرب بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

