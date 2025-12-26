نجم جنوب أفريقيا ينتقد التحكيم في مباراة مصر

الرباط (د ب أ)



انتقد ستيفن بينار، نجم جنوب أفريقيا السابق، أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد مصر في كأس الأمم الأفريقية، والتي فاز فيها المنتخب المصري 1- صفر.

واستفاد منتخب مصر، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، من ضربة جزاء احتسبها الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا في نهاية الشوط الأول، لمحمد صلاح نجم ليفربول؛ ليسجل منها اللاعب نفسه هدف الفوز.

وقال بينار عبر حسابه على منصة «إكس»: «حسناً فعلتم يا جنوب أفريقيا، لا يمكنكم أن تلعبوا ضد الحكم ومنتخب مصر في الوقت نفسه».

وكان لاعبو المنتخب الجنوب أفريقي طالبوا باحتساب ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية المباراة بسبب لمسة يد ضد المدافع المصري ياسر إبراهيم، لكن الحكم الذي عاد إلى تقنية الفيديو أشار بعدم وجود مخالفة.

كما أشهر الحكم أيضاً بطاقة حمراء في وجه محمد هاني مدافع مصر، بعدما نال الإنذار الثاني، إثر تدخل قوي مع موكوينا، لاعب جنوب أفريقيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية للبطولة المقامة في المغرب، ليضمن التأهل رسمياً إلى دور الـ 16، بينما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ولعب بينار مسيرته الدولية في الفترة من 2002 إلى 2012، حيث شارك في 60 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أخرى.