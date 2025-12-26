السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم جنوب أفريقيا ينتقد التحكيم في مباراة مصر

نجم جنوب أفريقيا ينتقد التحكيم في مباراة مصر
26 ديسمبر 2025 23:11

الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
مبابي بقميص حكيمي في كأس أفريقيا!


انتقد ستيفن بينار، نجم جنوب أفريقيا السابق، أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد مصر في كأس الأمم الأفريقية، والتي فاز فيها المنتخب المصري 1- صفر.
واستفاد منتخب مصر، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، من ضربة جزاء احتسبها الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا في نهاية الشوط الأول، لمحمد صلاح نجم ليفربول؛ ليسجل منها اللاعب نفسه هدف الفوز.
وقال بينار عبر حسابه على منصة «إكس»: «حسناً فعلتم يا جنوب أفريقيا، لا يمكنكم أن تلعبوا ضد الحكم ومنتخب مصر في الوقت نفسه».
وكان لاعبو المنتخب الجنوب أفريقي طالبوا باحتساب ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية المباراة بسبب لمسة يد ضد المدافع المصري ياسر إبراهيم، لكن الحكم الذي عاد إلى تقنية الفيديو أشار بعدم وجود مخالفة.
كما أشهر الحكم أيضاً بطاقة حمراء في وجه محمد هاني مدافع مصر، بعدما نال الإنذار الثاني، إثر تدخل قوي مع موكوينا، لاعب جنوب أفريقيا.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية للبطولة المقامة في المغرب، ليضمن التأهل رسمياً إلى دور الـ 16، بينما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.
ولعب بينار مسيرته الدولية في الفترة من 2002 إلى 2012، حيث شارك في 60 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أخرى.

المغرب
كأس أفريقيا
جنوب أفريقيا
مصر
محمد صلاح
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©