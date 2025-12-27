ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى «1000 هدف»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يسعى كريستيانو رونالدو لبلوغ هدف بدا وكأنه ضرب من «الخيال العلمي»، عندما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2002: وهو الوصول إلى 1000 هدف رسمي، وتجاوز النجم البرتغالي بالفعل حاجز الـ 900 هدف مع الأندية والمنتخب، وهو رقم فلكي في تاريخ كرة القدم الحديثة، ويواجه الآن المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية.

وتُفسر مسيرة رونالدو لماذا لا يبدو هدف الوصول إلى 1000 هدف بعيد المنال؟ كان رونالدو هدافاً في بطولات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وحطّم أرقاماً قياسية تاريخية في دوري أبطال أوروبا، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، واستمر تألقه التهديفي لأكثر من عقدين، وهو إنجاز غير مسبوق حتى بين أفضل هدافي الماضي.

لكن ما عدد الأهداف التي يحتاجها رونالدو للوصول إلى 1000 هدف؟ حتى الآن، سجّل «الدون» 954 هدفاً، موزعة بين الأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي، وبهذا الرقم، أصبح على بُعد 46 هدفاً فقط من بلوغ الإنجاز المنشود، وهو الوصول إلى 1000 هدف.

وبالنظر إلى إجمالي أرقامه، سجّل اللاعب البرتغالي 450 هدفاً مع ريال مدريد، و145 هدفاً مع مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و110 أهداف مع النصر السعودي، و5 أهداف مع سبورتينج لشبونة، و143 هدفاً مع المنتخب البرتغالي.

وبالنظر لذلك، يطرح السؤال نفسه، وهو كم مباراة يحتاج رونالدو للوصول إلى 1000 هدف؟

حيث يبلغ متوسط أهداف كريستيانو رونالدو طوال مسيرته نحو 0.72 هدف في المباراة الواحدة، لكن منذ انضمامه إلى النصر عام 2023، لم يتراجع النجم البرتغالي، بل زاد معدل متوسط أهدافه إلى 0.88 هدف في المباراة الواحدة، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية، وبهذا المعدل، وإذا لم تُعيقه الإصابات، فبإمكان كريستيانو أن يحلم بالوصول إلى 1000 هدف في نحو 50 مباراة.

وبالتأكيد، التحدي صعب، لكنه ليس مستحيلاً، ليس بالنسبة لرونالدو، الذي سجل في 2023 و2024 مع ريال مدريد أكثر من 50 هدفاً في الموسم الواحد «54 و51 هدفاً على التوالي».