المدرب الثاني بالقرن الـ21.. لعنة الكلاسيكو وراء الإطاحة بألونسو من ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)

لم يمثّل رحيل المدرب تشابي ألونسو عن ريال مدريد نهاية فترة قصيرة قضاها على مقاعد البدلاء فحسب، بل ترك وراءه أيضاً رقماً قياسياً سلبياً، وسابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ النادي الملكي سوى مرة واحدة فقط في القرن الـ21.

فبعد رحيله، أصبح ألونسو أول مدرب للنادي الملكي يقود الفريق لأكثر من 30 مباراة، دون تحقيق أي لقب، منذ عهد المدرب مانويل بيليجريني، ففي موسم 2009/ 2010، حقّق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني إنجازاً تاريخياً من حيث النقاط، لكن غياب الألقاب أدى إلى رحيله الفوري. أما تشابي، الذي وصل إلى الفريق بسمعة كبيرة بعد نجاحه في ألمانيا، فخرج الآن من ملعب سانتياغو برنابيو خالي الوفاض.

وبالنسبة لريال مدريد الذي اعتاد الاحتفال بالنجاحات السنوية، يُبرز هذا السجل السلبي تذبذب أداء الفريق في النصف الثاني من الموسم. فرغم امتلاك الفريق تشكيلة مليئة بالنجوم، لم يتمكن ألونسو من تحقيق الأهداف، مُنهياً بذلك سلسلة حافظ عليها النادي مع أسلافه المباشرين.

وتعرّض ألونسو للإقالة من ريال مدريد، بعد أقل من 24 ساعة من خسارة الكلاسيكو ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وأصبح ألونسو ثاني مدرب يتعرض للإقالة بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، في القرن الـ21، بعد جولين لوبتيغي، والذي خسر 1-5 ضد برشلونة في الدوري الإسباني موسم 2018/ 19.

ولم يحظَ وداع ألونسو، على الأقل من وجهة نظر الأرقام، بتأييد قوي، حيث فاز الإسباني في 24 مباراة، وتعادل في 4، وخسر 6 في 34 مباراة له كمدرب.

ريال مدريد، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي، يتأخر عن حامل اللقب برشلونة بـ 4 نقاط، وخسر أمام فريق هانسي فليك في كأس السوبر الإسباني للعام الثاني على التوالي، يوم الأحد. كما خسر فريق ألونسو أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إضافة إلى أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

ووقّع لاعب خط وسط ريال مدريد السابق ألونسو عقداً لمدة 3 سنوات في مايو من العام الماضي، لخلافة كارلو أنشيلوتي، الذي غادر النادي ليصبح مدرباً لمنتخب البرازيل.

وقاد ألونسو، الذي حقق أيضاً نجاحات كلاعب في ليفربول وبايرن ميونيخ، ناديه السابق باير ليفركوزن إلى أول لقب له في الدوري الألماني عام 2024 دون أن يخسر أي مباراة في موسمه الأول كمدرب.

واحتل ليفركوزن المركز الثاني خلف بايرن في الموسم التالي، قبل أن يوافق ألونسو على العودة إلى ريال مدريد، الذي فاز معه بلقب الدوري الإسباني في 2012 ودوري أبطال أوروبا في 2014 كلاعب.