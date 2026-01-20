ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على ذئاب دبي في «فضية البولو»







دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى الأدوار النهائية في الكأس الفضية للبولو التي يسضيفها منتجع الحبتور للبولو، وقَلَب فريق الإمارات تأخّره بفارق هدف أمام فريق ذئاب دبي إلى الفوز، ليحقق فريق الإمارات الانتصار الثالث، وبهذه النتيجة اختتم الفريق مبارياته في الدور التأهيلي، رافعاً رصيده إلى ست نقاط و53 هدفاً، ليتأهل إلى الدور النهائي الذي سيقام السبت المقبل، كما فاز فريق الحبتور على منافسه فريق جهانجيري، رافعاً رصيده إلى ست نقاط أيضاً، ليضمن التأهل إلى النهائي وملاقاة فريق الإمارات، بصرف النظر عن نتيجة مباراته يوم غد الخميس أمام ذئاب دبي.

في المباراة الأولى نجح فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في تخطّي عقبة فريق جهانجيري الذي لم يستطع الانسجام واللعب بجماعية حتى الآن، رغم القدرات الفردية العالية للاعبين وسرعة الخيول.

وأحسن فريق الحبتور اللعب بديناميكية أربكت منافسه، ونجح في استغلال الأخطاء الفردية «الضربات الجزائية»، كما في نجح الحدّ من خطورة الهداف بيريز «9 جول»، ليسيطر على مجريات اللعب ويتحكم في إيقاعه، مُنهياً المباراة بنتيجة 12 مقابل ثمانية أهداف وبرصيد 30 هدفا حتى الان.

وفي المباراة الثانية التي شهدت مواجهة حماسية ومثيرة وجمعت بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، انتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل منهما، إلا أن فريق الذئاب سيطر على مجريات اللعب وتقدّم خلال الأشواط الثالثة التالية بفارق هدف، وظل فريق الإمارات يطارده، إلى أن جاء موعد الحسم في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت هدفين متتاليين حاسمين عن طريق روزيندو توريجيتارا ولوكاس مونتيفيردي يرجّحان كفة فريق الإمارات.

وسوف تختتم يوم غد مباريات الدور التأهيلي بمباراتين، تجمع الأولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، فيما تجمع الثانية بين فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.