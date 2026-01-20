الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على ذئاب دبي في «فضية البولو»

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على ذئاب دبي في «فضية البولو»
20 يناير 2026 11:30


 


دبي (الاتحاد)
قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى الأدوار النهائية في الكأس الفضية للبولو التي يسضيفها منتجع الحبتور للبولو، وقَلَب فريق الإمارات تأخّره بفارق هدف أمام فريق ذئاب دبي إلى الفوز، ليحقق فريق الإمارات الانتصار الثالث، وبهذه النتيجة اختتم الفريق مبارياته في الدور التأهيلي، رافعاً رصيده إلى ست نقاط و53 هدفاً، ليتأهل إلى الدور النهائي الذي سيقام السبت المقبل، كما فاز فريق الحبتور على منافسه فريق جهانجيري، رافعاً رصيده إلى ست نقاط أيضاً، ليضمن التأهل إلى النهائي وملاقاة فريق الإمارات، بصرف النظر عن نتيجة مباراته يوم غد الخميس أمام ذئاب دبي.
في المباراة الأولى نجح فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في تخطّي عقبة فريق جهانجيري الذي لم يستطع الانسجام واللعب بجماعية حتى الآن، رغم القدرات الفردية العالية للاعبين وسرعة الخيول.
وأحسن فريق الحبتور اللعب بديناميكية أربكت منافسه، ونجح في استغلال الأخطاء الفردية «الضربات الجزائية»، كما في نجح الحدّ من خطورة الهداف بيريز «9 جول»، ليسيطر على مجريات اللعب ويتحكم في إيقاعه، مُنهياً المباراة بنتيجة 12 مقابل ثمانية أهداف وبرصيد 30 هدفا حتى الان.
وفي المباراة الثانية التي شهدت مواجهة حماسية ومثيرة وجمعت بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، انتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل منهما، إلا أن فريق الذئاب سيطر على مجريات اللعب وتقدّم خلال الأشواط الثالثة التالية بفارق هدف، وظل فريق الإمارات يطارده، إلى أن جاء موعد الحسم في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي شهدت هدفين متتاليين حاسمين عن طريق روزيندو توريجيتارا ولوكاس مونتيفيردي يرجّحان كفة فريق الإمارات.
وسوف تختتم يوم غد مباريات الدور التأهيلي بمباراتين، تجمع الأولى بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، فيما تجمع الثانية بين فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.

أخبار ذات صلة
ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز في «فضية البولو»
فريق الإمارات بطلاً لكأس الاتحاد للبولو 2026
البولو
كأس دبي الفضية للبولو
منتجع الحبتور للبولو
ميثاء بنت محمد بن راشد
فريق الإمارات للبولو
آخر الأخبار
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
الرياضة
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
اليوم 20:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©