سان جيرمان يسقط في لشبونة بثنائية سواريز

لشبونة (رويترز)

تلقى باريس سان جيرمان حامل اللقب هزيمة مفاجئة 2-1 خارج أرضه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، مما يعرض محاولته للتأهل المباشر لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للخطر، بعد ​أن سجل لويس سواريز ثنائية وجاء هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وتقدم سبورتنج في الشوط الثاني ‌عكس سير اللعب عن طريق سواريز رغم الضغط المتواصل من باريس سان جيرمان.

ورد ​بطل فرنسا سريعاً بهدف التعادل عن طريق خفيشتا كفاراتسخيليا من ⁠تسديدة رائعة ‌بدت وكأنها ستمنح الضيوف نقطة.

ومع ذلك، سجل سواريز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليخطف الفوز لسبورتنج، ليصبح رصيد الفريقين 13 نقطة ضمن الثمانية الأوائل في الترتيب، وهو ما يضمن التأهل المباشر لدور الستة عشر، قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان فريق نيوكاسل ⁠يونايتد ورحلة سبورتنج إلى أتليتيك بيلباو.

ويتفوق الفريقان على إنتر صاحب المركز التاسع ⁠بفارق نقطة واحدة.

وقال فيتينيا لاعب سان جيرمان أتيحت لنا فرص كثيرة ولم نسجل، هذا يحدث لنا كثيراً. افتقرنا للتركيز وارتكبنا خطأين. نبذل قصارى جهدنا، ولكن إذا لم نستغل فرصنا، فلا يمكننا ​تحمل استقبال الأهداف".

وهيمن فريق المدرب لويس إنريكي على بداية المباراة في لشبونة، حيث أجبر نونو منديز، روي سيلفا على التصدي للكرة ببراعة من زاوية ضيقة، وسدد سيني مايولو ضربة رأس ضعيفة نحو حارس مرمى سبورتنج.

وظن الفريق الزائر أنه تقدم بعد نصف ساعة من اللعب عندما سجل وارن زاير-إيمري بضربة رأس من عرضية ​فابيان رويز، لكن تم إلغاء الهدف بعد مراجعة ‍تقنية الفيديو، التي أظهرت وجود مخالفة في بداية الهجمة.

ثم سجل نونو منديز هدفاً آخر في وقت متأخر من الشوط الأول، حيث أنهى الهجمة من مسافة قريبة بعد عرضية من زاير-إيمري، إلا أن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل ‍على عثمان ديمبلي.

ولم يقدم سبورتنج الكثير قبل الاستراحة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل ⁠السلبي رغم تفوق سان جيرمان الواضح إذ ​أطلق 15 تسديدة واستحواذ بنسبة 69 %.

وظهر سبورتنج بشكل مختلف مطلع الشوط الثاني، وكادت عرضية ترينكاو الخطيرة أن تصل إلى سواريز في ​الدقيقة 52.

ثم صوب صاحب الأرض لأول مرة على المرمى ليفتتح التسجيل في الدقيقة 74 ‍عندما سدد سواريز كرة منخفضة تجاوزت الحارس لوكا شوفالييه.

وبعد خمس دقائق، أطلق كفاراتسخيليا، الذي دخل بديلا لمايولو، تسديدة رائعة في الزاوية العليا البعيدة من حافة منطقة الجزاء ليعادل النتيجة.

لكن باريس سان جيرمان افتقر للعزيمة المعهودة وعوقب مرة أخرى في الدقيقة 90.

إذ استلم ترينكاو تمريرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة تصدى لها الحارس شوفالييه، ‌لترتد الكرة أمام سواريز الذي تابعها بضربة رأس في الزاوية البعيدة ليدخل الجماهير في حالة من الفرح.