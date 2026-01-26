زايد بن حمد يتوِّج أبطال ختام مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

عصام السيد (أبوظبي)



توَّج معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، الفائزين في السباق الختامي لمهرجان سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، الذي أقيم اليوم في قرية بوذيب العالمية بالختم، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق.

كما حضر مراسم التتويج محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وتوج الفارس فرانسيسكو بالبيردي على صهوة الجواد «هارون العزيز» لإسطبلات العاصفة، بلقب سباق كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً المصنّف دولياً بنجمتين.

ونجح بالبيردي في تحقيق لقب السباق الذي أقيم على مدار يومين، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 6:42:04 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 23.88 كلم/ساعة.

وحلّت في المركز الثاني الفارسة دون باستيل على صهوة «برجاس» لإسطبلات الريف العجبان بزمن قدره 6:42:52 ساعة، فيما جاء ثالثاً الفارس أحمد عبدالقادر الهاشمي على صهوة «شيرلوك»، وهو أيضاً لإسطبلات الريف العجبان، بزمن قدره 6:53:32 ساعة.

أما وفق بروتوكول قرية بوذيب، فقد فاز الفارس يوسف الحمادي بالمركز الأول على صهوة «جيه إم جلماريا» لإسطبلات الميناء، محققاً 335.5 نقطة، فيما جاءت ثانية إيستي رازميني على صهوة «إس دبليو جاليفور» لإسطبلات الإمارات وحققت 318.9 نقطة، وحلّ ثالثاً إبراهيم محمد حسن الحمادي على صهوة «بوليو بيلي» لإسطبلات العاصفة، محققاً 316.4 نقطة.

وتضمن المهرجان الذي نظمه اتحاد الفروسية أربع سباقات شملت الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسباق السيدات، وسباق الشباب والناشئين، بالإضافة إلى سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لمسافة 160 كيلومتراً، والذي يُعد الحدث الأبرز ضمن فعاليات المهرجان.