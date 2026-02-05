الرياضات التراثية تثري «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتأهب الرياضات التراثية الإماراتية، التي تشمل منافسات الصقّارة، وسباقات التحمل للخيول، وسباقات الهجن، ولعبة التبّة، والإبحار بقوارب الداو، والغوص التراثي، لتشكّل حضوراً استثنائياً في فعاليات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في المنطقة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة تتجاوز 25 ألف رياضي من أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في 30 رياضة متنوعة.

وتدشن لعبة التبّة قائمة الألعاب التقليدية في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، باعتبارها إحدى أشهر الألعاب الشعبية التي تُمارس في دولة الإمارات، حيث تُقام منافساتها يومي 7 و8 فبراير في مدينة العين، وفي السياق ذاته، أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية إقامة سباقات جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس، والتي تُقام يومي 7 و8 فبراير في منطقة الظفرة ومدينة المرفأ، ضمن أجندة النادي الرياضية للموسم الحالي، وضمن برنامج ألعاب الماسترز أبوظبي 2026.

وتأتي إقامة السباقات البحرية في الظفرة والمرفأ لتعكس الارتباط الوثيق للرياضات التراثية بالبيئة الساحلية التي نشأت فيها، وتسهم في تعزيز حضورها المجتمعي، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة منافسات تجسّد قيم الأصالة والمهارة البحرية، وتعيد إحياء ملامح من تاريخ المجتمع الإماراتي.

ويحتضن مضمار الوثبة للسباق في أبوظبي منافسات سباقات الهجن، والمقررة يوم 14 فبراير 2026، ضمن برنامج الألعاب التراثية المصاحبة للحدث العالمي.

وفي إطار الحفاظ على إرث الصقارة الإماراتية، يُنظم نادي أبوظبي للصقّارين بطولة ألعاب الماسترز للصيد بالصقور 2026، وذلك ضمن فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 وعلى هامش برنامجها الرسمي، في إطار رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى صون التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز استدامته.

وتأتي البطولة بمشاركة فئات مجتمعية متنوعة تشمل الشباب وكبار المواطنين والسيدات، من خلال أشواط مخصّصة تعزّز الشمول المجتمعي وتدعم نقل الخبرات بين الأجيال، بما يعكس كفاءة النادي وقدرته على تنظيم البطولات التراثية في يوم تنافسي واحد وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وتُختتم مشاركة الرياضات التراثية في الحدث المرتقب يوم 15 فبراير 2026 بإقامة سباقات القدرة والتحمل للخيول على مضمار الوثبة للسباق في أبوظبي، في لوحة رياضية تجسد التلاحم بين الماضي والحاضر.

وتجسد مشاركة الرياضات التراثية الإماراتية رؤية شاملة تتبناها ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، تقوم على الجمع بين الرياضات العصرية والجذور التراثية، لترسيخ مفهوم الرياضة بوصفها مساحة جامعة للهوية الوطنية، وساحة يترسّخ فيها الولاء والانتماء.

وتأتي هذه المشاركة انعكاساً لالتزام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بدعم الرياضات التقليدية التي شكّلت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع الإماراتي عبر العصور، مثل الصيد بالصقور، وسباقات التحمل للخيول، وسباقات الهجن، بوصفها رموزاً راسخة في الذاكرة الوطنية، ومجالات رياضية تحمل في جوهرها تاريخاً ومجداً متجدداً.

أبرز أجندة الرياضات التراثية

7 و8 فبراير: منافسات لعبة التبّة – العين

7 فبراير: سباق التفريس – المرفأ

7 و8 فبراير: سباق صلاحة للبوانيش الشراعية – المرفأ

8 فبراير: سباق جنانة للمحامل الشراعية (فئة 22 قدماً) – المرفأ

11 فبراير: بطولة الصيد بالصقور – أبوظبي

14 فبراير: سباقات الهجن – مضمار الوثبة، أبوظبي

15 فبراير: سباقات القدرة والتحمل للخيول – مضمار الوثبة، أبوظبي