الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد بن سلطان بن خليفة: «الماسترز» تعزّز مسيرة الرياضات التراثية

الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
5 فبراير 2026 15:48

 
أبوظبي (وام)
أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، أن إقامة منافسات المحامل الشراعية التقليدية والغوص التراثي، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، تعزّز مسيرة الرياضات التراثية بوصفها ركيزة أساسية في الحفاظ على الموروث الوطني والبحري.
وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاتحاد بالتعاون مع اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز«أبوظبي 2026»، حريص على إنجاح الفعاليات المقررة، وتقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجستي، بما يسهم في تقديم صورة مميزة عن الرياضات التراثية البحرية، والحفاظ على الموروث الوطني والبحري، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية بدعم القيادة الرشيدة.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة أن دولة الإمارات أمام حدث استثنائي باستضافة فعالية عالمية تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات، لتعزيز التلاقي الثقافي بين الشعوب على أرض دولة الإمارات، وتوفير فرص ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة من بينها التراثية والبحرية برؤية معاصرة من خلال المنافسات المختلفة.

أخبار ذات صلة
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
الأبطال يتوافدون على أبوظبي قبل انطلاق «ألعاب الماسترز 2026»
ألعاب الماسترز
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
الرياضات التراثية
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©