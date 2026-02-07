الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأسطورة «زيكو» من أبوظبي: لا تتوقفوا عن ممارسة الرياضة فذلك مهم لأجسامنا وصحتنا وعقولنا

الأسطورة «زيكو» من أبوظبي: لا تتوقفوا عن ممارسة الرياضة فذلك مهم لأجسامنا وصحتنا وعقولنا
7 فبراير 2026 17:52

أبوظبي (وام)
أكد "زيكو" أسطورة كرة القدم البرازيلية أن اختياره سفيراً لألعاب الماسترز "أبوظبي 2026" يمثل شرفاً كبيراً له، من أجل دعم الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنها رسالة إنسانية ومجتمعية عالمية يفتخر بها.
وقال زيكو: "لن أتمكن من المشاركة في النسخة الحالية من الألعاب بسبب خضوعي لسبع عمليات جراحية في الركبة، وهو ما حال دون ممارستي رياضتي المفضلة، كرة القدم، لكنني سأتواجد مع الجميع لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والحفاظ على ذلك".
وأضاف: "مبهور للغاية بحفل الافتتاح العالمي لهذا الحدث الكبير، إنه أمر رائع أن أرى ذلك، هنا بنية تحتية رائعة في كل مكان، ومرافق مميزة، أتمنى أن يتواجد مثلها لدينا في البرازيل من أجل استضافة حدث مثل ألعاب الماسترز".
وأعرب زيكو عن أمله في أن يستفيد جميع رياضيي الماسترز المشاركين من فرصة التواصل فيما بينهم، نظراً لتنوع الجنسيات المشاركة، معتبراً أن هذه التجربة تمثل لحظة فريدة في حياة كل مشارك.
ووجه رسالة إلى الرياضيين المعتزلين قائلاً: "لا تتوقفوا عن ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني، فذلك مهم دائماً لأجسامنا وصحتنا وعقولنا. أنا لاعب سابق ورغم أن عمري تجاوز السبعين، ما زلت أمارس أنشطتي وأحرص على الحفاظ على لياقتي وتناول الطعام الصحي لأتمكن من القيام بأنشطة مثل الجميع هنا.. أتمنى أن يدرك جميع الرياضيين أهمية هذا الحدث وأهمية الحفاظ على الصحة من أجل القدرة على المنافسة في مثل هذه البطولات.. كنت أتمنى عندما كنت أصغر سناً أن أجد بطولة مماثلة لأشارك فيها، إنها تجربة رائعة سيحتفظ بها الجميع في ذاكرتهم طوال حياتهم".

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
زيكو
