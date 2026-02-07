الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تأهل 4 فرق إلى نصف نهائي بطولة «التبّة» بـ «ألعاب الماسترز»

تأهل 4 فرق إلى نصف نهائي بطولة «التبّة» بـ «ألعاب الماسترز»
7 فبراير 2026 22:03

 
العين (وام)

تختتم غداً منافسات رياضة «التبّة» التراثية، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، بإقامة مباراتي نصف النهائي لتحديد طرفي المباراة النهائية، وصولاً إلى مراسم التتويج، بميدان «التبّة» في منطقة أم غافة بالعين.
تجمع المباراة الأولى فريقي أم غافة والنهضة العُماني عند الساعة 7.30 صباحا، والثانية بين فريقي شرطة أبوظبي والصاروج الساعة 8.30 صباحا، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام الساعة 4 عصراً، بينما تقام مباراة بين الخاسرين على المركزين الثالث والرابع.
وشهدت مرحلة الدور ربع النهائي اليوم فوز فريق أم غافة على صاع 14-5، والصاروج على شرطة أبوظبي 10-5، والنهضة العماني على العاصوف 4-2، بينما أقيمت مباراة فاصلة ليتأهل فريق رابع للمتأهلين إلى نصف النهائي، أسفرت عن فوز فريق شرطة أبوظبي على فريق صاع 12- صفر.

ألعاب الماسترز
بطولة الماسترز
الرياضات التراثية
