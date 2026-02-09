الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلطان النيادي: خطط مستقبلية لإنشاء أندية متخصصة لرياضة «التبّة»

سلطان النيادي: خطط مستقبلية لإنشاء أندية متخصصة لرياضة «التبّة»
9 فبراير 2026 21:02


العين (وام)
أكد معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن إدراج رياضة «التبّة» ضمن منافسات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026» يعكس أهميتها في المجتمع، مشيراً إلى أنها انتقلت من لعبة تراثية إلى رياضة تنافسية، وفق أسس محوكمة، لها نقاط، ونظام توقيت ولجنة مشرفة عليها.
وأوضح معاليه، بمناسبة ختام منافسات اللعبة أمس في ميدان أم غافة بمنطقة العين، أن المشاركة الواسعة من داخل الدولة وخارجها في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026» تمثل دليلاً واضحاً على نجاح الحدث وانتشاره المتنامي والإقبال الكبير على فعالياته، لافتاً إلى وجود خطة مستقبلية لإنشاء أندية متخصصة لرياضة «التبّة».
وتوجه معالي النيادي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، مثمناً دعم القيادة الرشيدة الذي أسهم في تحقيق النجاح الكبير لفعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، على كافة المستويات، والمشاركة الواسعة من جميع الفئات، وحفل الافتتاح المميز، والتفاعل المجتمعي اللافت مع كافة الرياضات.

