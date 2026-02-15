الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرّف على النجوم الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي في 154 عاماً

كأس الاتحاد الإنجليزي
15 فبراير 2026 18:00


معتز الشامي (أبوظبي)
رغم أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون البطولة التي تستقطب أفضل لاعبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالفوز بالألقاب والبطولات في كرة القدم الإنجليزية، لا شيء يضاهي تاريخ ومكانة كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.
ومنذ عام 1871، تتنافس فرق من جميع أنحاء إنجلترا وويلز سنويا (باستثناء سنوات الحربين العالميتين) على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي المرموق، وانطلقت منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم أغسطس الماضي بمشاركة 732 فريقاً من مختلف أنحاء البلاد، يتنافسون على التأهل إلى الدور الأول الذي بدأ في نوفمبر. والآن، تدخل الفرق الكبرى إلى المنافسة، حيث ينطلق الدور الثالث.
ويتصدر أرسنال قائمة الفرق الأكثر فوزاً بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث رفع «المدفعجية» الكأس 14 مرة، وهو رقم قياسي. كان آخرها تحت قيادة ميكيل أرتيتا عام 2020.
ولا تزال حتى اليوم تعتبر البطولة ذروة مسيرة أي لاعب إذا حالفه الحظ بالفوز بهذه الكأس الشهيرة. فمن هم اللاعبون الذين حققوا أكبر قدر من النجاح في هذه البطولة خلال ال 154 عاما الماضية؟ 
ليس من المستغرب أن تُهيمن على قائمة أنجح لاعبي كأس الاتحاد الإنجليزي في التاريخ أسماء لاعبين من العصر الحديث، ممن لعبوا لأندية امتلكت القوة المالية الكافية للفوز بألقاب الدوري والكأس المتتالية في كرة القدم الإنجليزية.
وكان اللاعب الذي حقق النجاح مع فريقين هو آشلي كول، الذي فاز بـ3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال، ثم فاز بـ4 ألقاب أخرى مع تشيلسي بين عامي 2002 و2012. ولم يسبق لأي لاعب آخر أن فاز بمثل هذا العدد من ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي مثل الظهير الأيسر السابق لمنتخب إنجلترا.
ويلي كول مباشرة 3 لاعبين يتقاسمون المركز الثاني بـ5 ألقاب لكل منهم، اثنان من زملائه في تشيلسي، بيتر تشيك وجون تيري، إلى جانب لاعب أرسنال السابق باتريك فييرا، فيما لا يقتصر تميز هؤلاء اللاعبين على كونهم أساطير لأنديتهم، بل يتجاوز ذلك إلى بلوغهم مستوى من النجاح في كرة القدم الإنجليزية لم يحققه سوى 4 لاعبين. كما أنهم يتفوقون على 21 لاعباً فازوا بالبطولة 4 مرات.


النجوم الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي

أخبار ذات صلة
تعرّف على قائمة النجوم الأكثر تسجيلاً للهاتريك في تاريخ «البريميرليج»
«بطل أوروبا الهابط».. «رواية نادرة» قد يكتبها توتنهام

1- آشلي كول: 7
2- بيتر تشيك: 5
3- جون تيري: 5
4- باتريك فييرا: 5

 

كأس الاتحاد
كأس الاتحاد الإنجليزي
إنجلترا
الدوري الإنجليزي
فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي آشلي كول
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©