تعرّف على النجوم الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي في 154 عاماً



معتز الشامي (أبوظبي)

رغم أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون البطولة التي تستقطب أفضل لاعبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالفوز بالألقاب والبطولات في كرة القدم الإنجليزية، لا شيء يضاهي تاريخ ومكانة كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

ومنذ عام 1871، تتنافس فرق من جميع أنحاء إنجلترا وويلز سنويا (باستثناء سنوات الحربين العالميتين) على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي المرموق، وانطلقت منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم أغسطس الماضي بمشاركة 732 فريقاً من مختلف أنحاء البلاد، يتنافسون على التأهل إلى الدور الأول الذي بدأ في نوفمبر. والآن، تدخل الفرق الكبرى إلى المنافسة، حيث ينطلق الدور الثالث.

ويتصدر أرسنال قائمة الفرق الأكثر فوزاً بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث رفع «المدفعجية» الكأس 14 مرة، وهو رقم قياسي. كان آخرها تحت قيادة ميكيل أرتيتا عام 2020.

ولا تزال حتى اليوم تعتبر البطولة ذروة مسيرة أي لاعب إذا حالفه الحظ بالفوز بهذه الكأس الشهيرة. فمن هم اللاعبون الذين حققوا أكبر قدر من النجاح في هذه البطولة خلال ال 154 عاما الماضية؟

ليس من المستغرب أن تُهيمن على قائمة أنجح لاعبي كأس الاتحاد الإنجليزي في التاريخ أسماء لاعبين من العصر الحديث، ممن لعبوا لأندية امتلكت القوة المالية الكافية للفوز بألقاب الدوري والكأس المتتالية في كرة القدم الإنجليزية.

وكان اللاعب الذي حقق النجاح مع فريقين هو آشلي كول، الذي فاز بـ3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال، ثم فاز بـ4 ألقاب أخرى مع تشيلسي بين عامي 2002 و2012. ولم يسبق لأي لاعب آخر أن فاز بمثل هذا العدد من ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي مثل الظهير الأيسر السابق لمنتخب إنجلترا.

ويلي كول مباشرة 3 لاعبين يتقاسمون المركز الثاني بـ5 ألقاب لكل منهم، اثنان من زملائه في تشيلسي، بيتر تشيك وجون تيري، إلى جانب لاعب أرسنال السابق باتريك فييرا، فيما لا يقتصر تميز هؤلاء اللاعبين على كونهم أساطير لأنديتهم، بل يتجاوز ذلك إلى بلوغهم مستوى من النجاح في كرة القدم الإنجليزية لم يحققه سوى 4 لاعبين. كما أنهم يتفوقون على 21 لاعباً فازوا بالبطولة 4 مرات.



النجوم الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي

1- آشلي كول: 7

2- بيتر تشيك: 5

3- جون تيري: 5

4- باتريك فييرا: 5