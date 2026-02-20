الطريق السهل للفوز بالبريميرليج.. أرسنال أم مانشستر سيتي

معتز الشامي (أبوظبي)

تشتد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقلص الفارق بين المتصدر أرسنال وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، والذي لعب مباراة أقل- إلى 5 نقاط فقط.

ومع تبقي 12 مباراة هذا الموسم، لا يزال أرسنال في الصدارة، لكنه مر بهذا الموقف من قبل وأضاع الفرصة. ورغم أن ثقة الفريق لا تزال عالية، إلا أنها قد تتزعزع.

ولا يزال يتعين على الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة بعضهما بعضاً، وذلك على ملعب الاتحاد في 18 أبريل المقبل، بينما يخوض آرسنال أيضا مباراتين متتاليتين ضد توتنهام وتشيلسي.

لكن أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا سيواجه أيضاً كلاً من الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب حتى نهاية الموسم. أما مانشستر سيتي، فليس أمامه سوى مباراتين في مواجهة الفرق الستة الكبرى، «يواجه أرسنال بعد مباراة خارج أرضه ضد تشيلسي».

ومثل أرسنال، يواجه أيضاً وستهام وبيرنلي المهددين بالهبوط قبل نهاية الموسم، لكنه يختتم الموسم بمباراة صعبة ضد أستون فيلا صاحب المركز الثالث، والتي قد تساعد في تحديد اللقب. فمن يملك من بين الفريقين أسهل فرصة للفوز بلقب البريميرليج؟

مباريات أرسنال المتبقية في البريميرليج

1-توتنهام (خارج أرضه) - المركز 16

2-تشيلسي (على أرضه) - المركز 5

3-برايتون (خارج أرضه) - المركز 14

4-إيفرتون (على أرضه) - المركز 8

5-بورنموث (على أرضه) - المركز 9

6-مانشستر سيتي (خارج أرضه) - المركز 2

7- نيوكاسل (على أرضه) - المركز 10

8- فولهام (على أرضه) - المركز 12

9- وستهام (خارج أرضه) - المركز 18

10- بيرنلي (على أرضه) - المركز 19

11- كريستال بالاس (خارج أرضه) - المركز 13

مباريات مانشستر سيتي المتبقية

1-نيوكاسل (على أرضه) - المركز 10

2-ليدز (خارج أرضه) - المركز 15

3-نوتنجهام فورست (على أرضه) - المركز 17

4-وستهام (خارج أرضه) - المركز 18

5- تشيلسي (خارج أرضه) - المركز 5

6- أرسنال (على أرضه) - المركز 1

7- بيرنلي (خارج أرضه) - المركز 19

8-إيفرتون (خارج أرضه) - المركز 8

9-برينتفورد (على أرضه) – المركز 7

10-بورنموث (خارج أرضه) – المركز 9

11-أستون فيلا (على أرضه) – المركز 3

12-كريستال بالاس (خارج أرضه) – المركز 13