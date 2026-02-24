توتنهام يقترب من كبرى مفاجآت «البريميرليج»!

معتز الشامي (أبوظبي)

في ديربي شمال لندن، تفوق أرسنال على توتنهام، الذي يعاني من نقص حاد في صفوفه، ما زاد من مخاوف الهبوط، حيث يخوض توتنهام معركة شرسة لتجنب الهبوط، ومستواه الحالي يثير القلق حتى لدى أكثر مشجعيه تفاؤلاً، ومع تبقي 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل توتنهام المركز السادس عشر (29 نقطة)، بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، ولم يحقق أي فوز في آخر 9 مباريات له في البريميرليج.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي في المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مستواه المتدني يدق ناقوس الخطر في شمال لندن.

ويشهد توتنهام تراجعاً حاداً في مستواه عام 2026، والإحصائيات تثير قلقاً بالغاً لدى جماهيره. فمنذ الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين تعادل توتنهام سلبياً مع برينتفورد في الأول من يناير، أصبح رصيد النقاط لدى توتنهام هو الأدنى في الدوري.

وقد حصد حامل لقب الدوري الأوروبي 4 نقاط فقط من 9 مباريات، جميعها تعادلات مع برينتفورد وسندرلاند وبيرنلي ومانشستر سيتي. علاوة على ذلك، لم يستقبل أي ناد أهدافاً أكثر من توتنهام (18 هدفاً) في هذه المباريات، بينما لم يسجل سوى 10 أهداف.

ولا شك أن أزمة الإصابات غير المعتادة التي يعاني منها توتنهام كانت إحدى أسباب التراجع، ولكن من غير المتوقع أن يتحسن الوضع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القادمة.

أما الجانب الأكثر إثارة للقلق في جدول ترتيب الفرق، إلى جانب معاناتهم الخاصة، فهو ظهور بوادر انتعاش لدى منافسي توتنهام الرئيسيين على الهبوط، ويبدو أن بيرنلي وولفرهامبتون قد حسم هبوطهما بالفعل، لكن وستهام - الذي يحتل حالياً المركز الثامن عشر (25 نقطة) - حصد 8 نقاط أكثر من توتنهام منذ الجولة التاسعة عشرة.

ويحتل نوتنجهام فورست (27 نقطة) المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه حصد 5 نقاط أكثر من توتنهام.

ويواجه توتنهام مباريات صعبة متبقية، وسيكون هبوطه المحتمل كارثة حقيقية وواحدة من أكبر الأحداث في تاريخ كرة القدم الإنجليزية منذ عقود.

مباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز:

فولهام (خارج الأرض)

كريستال بالاس (داخل الأرض)

ليفربول (خارج الأرض)

نوتنجهام (داخل الأرض)

سندرلاند (خارج الأرض)

برايتون (داخل الأرض)

وولفرهامبتون (خارج الأرض)

أستون فيلا (خارج الأرض)

ليدز يونايتد (داخل الأرض)

تشيلسي (خارج الأرض)

إيفرتون (داخل الأرض)