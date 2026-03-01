الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

300 لاعب يرسمون لوحة الألعاب الإلكترونية في تحدي حفيت

300 لاعب يرسمون لوحة الألعاب الإلكترونية في تحدي حفيت
1 مارس 2026 19:30

 

معتز الشامي (العين)

أخبار ذات صلة
اختتام بطولة أبوظبي الرمضانية المجتمعية للسباحة
«التبة» تمزج التراث مع الرياضة في تحدي حفيت


في لوحة رياضية جمعت بين أصالة الموروث وحداثة التحول الرقمي، شهدت مدينة العين يوماً حافلاً ضمن فعاليات «تحدي حفيت الرياضي 2026»، حيث تلاقت الرياضات التراثية والحديثة في مشهد يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتطور النموذج التنظيمي للحدث في «عام الأسرة»، ضمن حراك مجتمعي يعكس حيوية المدينة وتنوعها.
واستهلت الفعاليات ببطولة «التبة» التراثية التي أكدت حضور الموروث الشعبي في قلب الحراك الرياضي، حيث تمكن فريق أم غافة من حسم اللقب بعد فوزه المستحق على الغربي بنتيجة 12 - 4، متصدراً بست نقاط بعد أداء منظم ومتوازن.
وجاء فريق الغربي ثانياً برصيد 4 نقاط، تلاه النهضة ثالثاً، ثم الحصون رابعاً، في منافسات اتسمت بالندية وتقارب المستويات، لتجسد البطولة نموذجاً عملياً لدمج الأصالة بالتطوير، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ الرياضة جسراً ثقافياً واجتماعياً مستداماً.
فيما تواصلت المنافسات في استاد هزاع بن زايد والملاعب الخارجية التابعة لأكاديمية كرة القدم الخاصة وملعب البادل، بحضور ومتابعة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وسالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار ومدير التحدي.
وشملت الفعاليات بطولات شد الحبل، والبادل، والألعاب الإلكترونية، في تنوع يعكس قدرة الحدث على الجمع بين الرياضات الجماعية والتخصصات الحديثة، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعزز التفاعل المجتمعي، وترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.
وفي استاد هزاع بن زايد، خطفت بطولة الألعاب الإلكترونية الأضواء، باعتبارها الأكبر على مستوى الدولة من حيث قيمة الجوائز، حيث بلغ عدد المسجلين 300 لاعب، في مؤشر واضح على تصاعد حضور الرياضات الرقمية في المشهد الوطني.
وشهدت المنافسات مفارقات رياضية لافتة، إذ توّج مهند المسماري باللقب بعد أن كان وصيفاً في النسخة الماضية، ليؤكد أن الاستمرارية تصنع الفارق، فيما تقدم محمد مهد من المركز الرابع إلى الوصافة هذا العام، في تطور يعكس ديناميكية المنافسة.
وبرز اللاعب الموهوب محمد الدرمكي، من مواليد 2009، بحلوله ثالثاً بعد أداء فني ناضج يؤكد قدرة البطولة على اكتشاف المواهب الشابة وتمكينها مبكراً، فيما جاء اللاعب السوداني باسل (18 عاماً) في المركز الرابع بعد مستوى قوي يعكس جاهزيته لمستويات أعلى من التنافس.
كما واصل التحدي إبراز تنوعه، من خلال بطولة البلياردو التي شهدت مستويات فنية عالية اتسمت بالدقة والثبات الذهني حتى اللحظات الأخيرة. وتمكن سيف النعيمي من حصد اللقب بعد مشوار متوازن، فيما جاء عثمان البلوشي ثانياً، وذياب الظاهري ثالثاً، وحميد القبيسي رابعاً.
وتعكس هذه البطولة البعد المهاري والذهني للحدث، حيث يحتفي «تحدي حفيت» بمختلف أنماط الرياضة ضمن إطار تنافسي منظم يعزز ثقافة الانضباط والتميز.
من جهته، أكد المهندس حسن أبو عبيد، ممثل شركة الريس للمقاولات (الراعي الذهبي) لتحدي حفيت الرياضي، أن التحدي يمثل منصة مجتمعية تعزز ثقافة الصحة والتنافس الإيجابي، وتسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية ودعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الشراكة تأتي ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى للاستثمار في الإنسان، بما يعكس تكامل القطاعين العام والخاص في دعم المبادرات المجتمعية.

تحدي حفيت
الدورات الرمضانية
الألعاب الإلكترونية
الرياضات التراثية
آخر الأخبار
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
الرياضة
نوانكو كانو.. «مغامرة رمضانية»
اليوم 20:00
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©