الجمعة 6 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«لجنة رياضة التبّة»: خطة لتأهيل الكوادر وتنظيم فعاليات للطلاب

5 مارس 2026 22:21


العين (وام)
أعلنت لجنة رياضة «التبّة» التراثية، التخطيط لنشر اللعبة خلال الفترة المقبلة من خلال تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، ودعم اللعبة في المدارس، وإقامة معسكرات صيفية، وتنظيم بطولات للطلاب والمؤسسات، والمشاركة ضمن الفعاليات الرياضية بالدولة.
وقال محمد حامد النيادي، نائب المشرف العام للعبة، إن المؤشرات الملموسة في الفترة الماضية أكدت تزايد الاهتمام باللعبة، وتنامي الشغف بها من قطاعات مختلفة، لاسيما بعد نجاح منافساتها في ألعاب الماسترز«أبوظبي 2026»، والبطولة الأولى بميدان اللعبة في العين، وأخيراً المشاركة في منافسات «تحدي حفيت»، موضحاً أن التوجه القائم حالياً هو تلبية طلب المشاركة في جميع البطولات على مستوى الدولة.
وأوضح أن حرص واهتمام معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ساهم في تحقيق العديد من الخطوات المهمة لترسيخ تطور اللعبة.
وكشف النيادي عن خطة نوعية تستهدف تطوير ميدان أم غافة في منطقة العين، وتحديث مرافقه، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بما يتماشى مع الجهود المبذولة حاليا للارتقاء بمعدلات ممارسة اللعبة، وبلوغ مستويات أكبر خلال المرحلة المقبل.

