صراع التأهل إلى دوري الأبطال في البريميرليج.. من لديه أسهل طريق؟



معتز الشامي (أبوظبي)



نقترب من نهاية موسم 2025-2026، ويبدو أن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا ستكون شرسة بين أستون فيلا ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول بالنظر إلى السجل الاستثنائي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في أوروبا هذا الموسم، ويبدو من شبه المؤكد أن المركز الخامس -تماما كما في الموسم الماضي- سيكون كافياً للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ولا يفصل بين مان يونايتد (51 نقطة) صاحب المركز الثالث وليفربول (48 نقطة) صاحب المركز السادس سوى 3 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا (51 نقطة) وتشيلسي (48 نقطة) المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وكان ينظر إلى أستون فيلا كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، لكنه تراجع تماماً عن المنافسة في الأسابيع الأخيرة، وأكد أوناي إيمري أن هدف فيلا هذا الموسم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، وقد ثبتت صحة ذلك.

وبفضل سلسلة انتصاراته الممتازة في الخريف، بدا وكأنه ضمن المراكز الخمسة الأولى في وقت من الأوقات، لكنه تراجع مؤخراً خلف مانشستر يونايتد، وقد يتجاوزه تشيلسي وليفربول قريباً.

ويُعد مانشستر يونايتد الفريق الأفضل أداء في الدوري حالياً، لكنه مُني بأول هزيمة له في الدوري -خارج أرضه أمام نيوكاسل- منذ تعيين مايكل كاريك مدرباً للفريق.

وقد يمنحه مساره الحالي، وعدم انشغاله بالكؤوس -خاصة في أوروبا- الأفضلية على منافسيه على المراكز الأربعة الأولى. مع ذلك، لا يزال عليه مواجهة الفرق الأخرى المشاركة في سباق التأهل، وقد تكون هذه المباريات حاسمة في تحديد الترتيب النهائي. لا تبدو سوى قلة قليلة من مباريات مان يونايتد المتبقية سهلة على الورق.

وفاز تشيلسي في أول 4 مباريات له في البريميرليج تحت قيادة ليام روزينيور، لكن مسيرته تعثرت بسبب خسارة نقاط على أرضه أمام ليدز يونايتد وبيرنلي، الفريقين المهددين بالهبوط.

واستعاد تشيلسي مساره نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على أستون فيلا، ليقترب بذلك من فريق أوناي إيمري بفارق 3 نقاط فقط.

أما ليفربول، حامل اللقب، فيحتل حالياً المركز السادس، ويبدو احتمال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا وارداً بشكل متزايد، كان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي متقدماً بفارق 14 مركزاً عن غريمه مانشستر يونايتد، وبمجموع نقاط يعادل ضعف مجموع نقاط الأخير، لكنه الآن متأخر بـ3 نقاط ويعاني من تراجع ملحوظ في مستواه.

ويتمتع فريق ليفربول بقيادة آرني سلوت بجدول مباريات شبه مريح، حيث سيواجه فرقاً من منتصف الترتيب ومن النصف السفلي، ما يمنحه فرصة لتعزيز موقعه في المباريات الحاسمة في نهاية الموسم ضد منافسيه من الخمسة الكبار: مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وأستون فيلا.

المباريات المتبقية لكل فريق من الفرق الخمسة

مانشستر يونايتد

(على أرضه) أستون فيلا - المركز الرابع

(خارج أرضه) بورنموث - المركز التاسع

(على أرضه) ليدز - المركز الخامس عشر

(خارج أرضه) تشيلسي - المركز الخامس

(على أرضه) برينتفورد - المركز السابع

(على أرضه) ليفربول - المركز السادس

(خارج أرضه) سندرلاند - المركز الحادي عشر

(على أرضه) نوتنجهام - المركز السابع عشر

(خارج أرضه) برايتون - المركز الثالث عشر

أستون فيلا

(خارج أرضه) مان يونايتد - المركز الثالث

(على أرضه)وست هام - المركز الثامن عشر

(خارج أرضه) نوتنجهام - المركز السابع عشر

(على أرضه) سندرلاند - المركز الحادي عشر

(خارج أرضه) فولهام - المركز العاشر

(على أرضه) توتنهام - المركز السادس عشر

(خارج أرضه) بيرنلي - المركز التاسع عشر

(على أرضه) ليفربول - المركز السادس

(خارج أرضه) مان سيتي - المركز الثاني

تشيلسي

(على أرضه) نيوكاسل - المركز الثاني عشر

(خارج أرضه) إيفرتون - المركز الثامن

(على أرضه) مان سيتي - المركز الثاني

(على أرضه) مان يونايتد - المركز الثالث

(خارج أرضه) برايتون - المركز الثالث عشر

(على أرضه) نوتنجهام - المركز السابع عشر

(خارج أرضه) ليفربول - المركز السادس

(على أرضه) توتنهام - المركز السادس عشر

(خارج أرضه) سندرلاند - المركز الحادي عشر

ليفربول

(على أرضه) توتنهام - المركز السادس عشر

(خارج أرضه) برايتون - المركز الثالث عشر

(على أرضه) فولهام - المركز العاشر

(خارج أرضه) إيفرتون - المركز الثامن

(على أرضه) كريستال بالاس - المركز الرابع عشر

(خارج أرضه) مان يونايتد - المركز الثالث

(على أرضه) تشيلسي - المركز الخامس

(خارج أرضه) أستون فيلا - المركز الرابع

(على أرضه) برينتفورد - المركز السابع