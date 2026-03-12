قطر تلغي «قمة فيناليسيما»

القاهرة(أ ف ب)

أبلغ منظمو مهرجان قطر لكرة القدم الذي يتضمن مباراة «فيناليسيما» المنتظرة بين إسبانيا والأرجنتين، المنتخب المصري المشارك، بإلغاء الفعاليات، بسبب الوضع الأمني في منطقة الخليج، بحسب ما كشف مدير منتخب مصر إبراهيم حسن لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال حسن «تم إبلاغنا باعتذار قطر عن استضافة مهرجان قطر لكرة القدم، بسبب الظروف الحالية في المنطقة وبالتالي عن استقبال معسكر منتخب مصر. نتشاور حالياً مع مجلس إدارة الاتحاد المصري حول مصير معسكر مارس ومباراتي السعودية وإسبانيا الوديتين».

وكان مقرراً أن يلعب المنتخب المصري مع السعودية في 26 مارس على استاد أحمد بن علي، ومع إسبانيا في 30 منه على استاد لوسيل، استعداداً لمونديال 2026.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم في قطر أعلنت في يناير استضافة 6 مباريات دولية خلال فترة التوقف في مارس المقبل، أبرزها قمة كأس "فيناليسيما" بين إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية في 27 مارس.

وكان مقرراً أن تقام مباراة كأس "فيناليسيما" على ملعب لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين حاملة اللقب وفرنسا.

وكانت باقي المباريات ستجمع مصر مع السعودية في استاد أحمد بن علي، وقطر مع صربيا في استاد جاسم بن حمد في 26 مارس، ومصر مع إسبانيا في استاد لوسيل، والسعودية مع صربيا في استاد جاسم بن حمد في 30 منه، وأخيراً قطر والأرجنتين في استاد لوسيل في 31 من الشهر ذاته.