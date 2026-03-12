ترامب يتراجع: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026

واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن على منتخب إيران عدم المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وذلك بعد أيام فقط من إبلاغه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنّ الإيرانيين سيكونون «مرحباً بهم» رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال «منتخب إيران لكرة القدم مُرحّب به في كأس العالم، لكنّي لا أعتقد حقاً أنّ من المناسب أن يكون هناك، حرصاً على حياتهم وسلامتهم».

ويأتي موقف ترامب غداة تأكيد رئيس (فيفا) جاني إنفانتينو أن الرئيس الأميركي تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب إنفانتينو في حسابه على «إنستجرام»، وفي أول تعليق له منذ اندلاع الحرب «خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترامب تأكيده أن الفريق الإيراني مُرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة».

وأكد البيت الأبيض الأربعاء التصريحات التي أدلى بها ترامب أمام إنفانتينو.

وتحوم الشكوك حول مشاركة «تيم ملّي» في كأس العالم بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت البلاد في 28 فبراير.

ويُفترض أن يخوض المنتخب الإيراني الذي أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية (مباراتان في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل)، بينما من المفترض أن يكون مقره خلال البطولة في توسان (أريزونا).

وفي حال انسحاب إيران، ستكون المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر منذ انسحاب فرنسا والهند من نهائيات عام 1950 في البرازيل.

وقبل ساعات من رسالة رئيس (فيفا)، شكك وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي في مشاركة إيران في النهائيات العالمية.

وقال لتلفزيون بلاده: «بالنظر إلى الأفعال الضارة التي ارتكبوها (الولايات المتحدة) ضد إيران، وفرضوا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر وتسببوا بمقتل آلاف من مواطنينا، فإنه يستحيل علينا المشاركة في هذه البطولة».

وتأتي هذه التصريحات من جميع الأطراف المعنية في أسبوع دعا خلاله ترامب إلى منح لاعبات المنتخب الإيراني اللواتي شاركن في كأس آسيا في أستراليا اللجوء.