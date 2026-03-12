الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ترامب يتراجع: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026

ترامب يتراجع: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026
12 مارس 2026 21:26

واشنطن (أ ف ب)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن على منتخب إيران عدم المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وذلك بعد أيام فقط من إبلاغه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنّ الإيرانيين سيكونون «مرحباً بهم» رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال «منتخب إيران لكرة القدم مُرحّب به في كأس العالم، لكنّي لا أعتقد حقاً أنّ من المناسب أن يكون هناك، حرصاً على حياتهم وسلامتهم».
ويأتي موقف ترامب غداة تأكيد رئيس (فيفا) جاني إنفانتينو أن الرئيس الأميركي تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكتب إنفانتينو في حسابه على «إنستجرام»، وفي أول تعليق له منذ اندلاع الحرب «خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترامب تأكيده أن الفريق الإيراني مُرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة».
وأكد البيت الأبيض الأربعاء التصريحات التي أدلى بها ترامب أمام إنفانتينو.
وتحوم الشكوك حول مشاركة «تيم ملّي» في كأس العالم بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت البلاد في 28 فبراير.
ويُفترض أن يخوض المنتخب الإيراني الذي أوقعته القرعة في المجموعة السابعة، مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الأراضي الأميركية (مباراتان في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل)، بينما من المفترض أن يكون مقره خلال البطولة في توسان (أريزونا).
وفي حال انسحاب إيران، ستكون المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر منذ انسحاب فرنسا والهند من نهائيات عام 1950 في البرازيل.
وقبل ساعات من رسالة رئيس (فيفا)، شكك وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي في مشاركة إيران في النهائيات العالمية.
وقال لتلفزيون بلاده: «بالنظر إلى الأفعال الضارة التي ارتكبوها (الولايات المتحدة) ضد إيران، وفرضوا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر وتسببوا بمقتل آلاف من مواطنينا، فإنه يستحيل علينا المشاركة في هذه البطولة».
وتأتي هذه التصريحات من جميع الأطراف المعنية في أسبوع دعا خلاله ترامب إلى منح لاعبات المنتخب الإيراني اللواتي شاركن في كأس آسيا في أستراليا اللجوء.

أخبار ذات صلة
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
البحرين تعترض وتدمر 112 صاروخاً و186 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم
ترامب
كأس العالم 2026
إنفانتينو
إيران
آخر الأخبار
آثار قصف في طهران
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي: قصفنا نحو 6 آلاف هدف في إيران
اليوم 23:45
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
الرياضة
العين يستعيد صدارة «دوري أدنوك» بثنائية الوصل
اليوم 23:36
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
«أبولو» تستحوذ على «الأغلبية» في أتلتيكو مدريد
اليوم 23:28
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
الرياضة
جونزالو هيجواين.. «الهروب من المصيدة» في رمضان
اليوم 23:15
شعار وزارة الدفاع السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة
اليوم 23:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©