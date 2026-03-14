السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال أم مان سيتي.. تعرّف على الفريق الأقرب للفوز بلقب البريميرليج!!

أرسنال أم مان سيتي.. تعرّف على الفريق الأقرب للفوز بلقب البريميرليج!!
14 مارس 2026 22:14

معتز الشامي (أبوظبي)
يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجّلة لتقليص الفارق إلى 4 نقاط. لكن أي الفريقين لديه جدول مباريات أسهل في الفترة المتبقية؟ ومَنْ هو المرشح الأبرز للفوز باللقب؟. 
ويخوض أرسنال مباريات أمام إيفرتون وبورنموث (على أرضه)، ثم يلاقي مان سيتي (خارج أرضه)، ويُعِد لمواجهة نيوكاسل وفولهام (على أرضه)، ثم يخرج لمواجهة وستهام (خارج أرضه)، قبل أن يعود لملاقاة بيرنلي (على أرضه)، وكريستال بالاس (خارج أرضه).
أما مان سيتي فيلعب مع وستهام (خارج أرضه)، ثم يلاقي كريستال بالاس (على أرضه)، ويخرج للقاء تشيلسي (خارج أرضه)، قبل أن يواجه أرسنال (على أرضه)، ثم يلعب أمام بيرنلي وإيفرتون (خارج أرضه)، قبل أن يلاقي برينتفورد وأستون فيلا (على أرضه)، وبينهما يلعب مع بورنموث (خارج أرضه).
ومن خلال تصنيف «أوبتا»، وعند حساب متوسط الأرقام الخاصة بكل ملعب على مدار المباريات المتبقية، تتضح الغلبة لآرسنال، حيث يبلغ متوسط نقاط خصومه المتبقين 1.20 نقطة في المباراة الواحدة، سواء على أرضه أو خارجها، مقابل 1.46 نقطة لمانشستر سيتي.
بطريقة أخرى بسيطة لتحليل المباريات المتبقية، وهي دراسة أداء كل فريق في المباريات المماثلة الموسم الماضي، وافتراض نتائج مماثلة.
وفي المباريات الثماني المتبقية المماثلة، حصد مانشستر سيتي 19 نقطة الموسم الماضي (8 مباريات، 6 انتصارات، تعادل واحد، خسارة واحدة)، بينما حصد أرسنال 14 نقطة (7 مباريات، 4 انتصارات، تعادلان، خسارة واحدة). لو تكررت هذه النتائج هذا العام، لفاز أرسنال باللقب، ولكن بفارق نقطتين فقط، وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز فريق أرتيتا بلقب البريميرليج بنسبة 94.4%، فيما تبلغ نسبة مان سيتي 5.6% فقط.
وينظر التاريخ أيضاً بعين الرضا إلى أرسنال. مرة واحدة فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، تصدّر فريق جدول الترتيب بفارق 7 نقاط أو أكثر بعد 30 مباراة وفشل في الفوز باللقب. أي 12 فوزاً من أصل 13 محاولة، بنسبة نجاح بلغت 92.3%.
وحدث ذلك في موسم 1997-1998، عندما كان مان يونايتد متقدماً على أرسنال بـ9 نقاط في مارس، لكنه لعب 3 مباريات أكثر من المدفعجية. في النهاية، أكمل فريق آرسين فينجر عودته المذهلة وفاز باللقب بفارق نقطة واحدة.
لذا، ووفقاً لمعظم المقاييس، يُعتبر أرسنال المرشح الأبرز للفوز، لكن التاريخ الحديث أظهر لنا مدى صعوبة الخطوة الأخيرة، حيث وصل أرسنال سابقاً إلى مراكز متقدمة في سباق اللقب، لكنه لم ينجح في النهاية، يبدو أن العقبة الأخيرة بالنسبة لهم غالباً ما تكون نفسية أكثر منها إحصائية.

أرسنال
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©