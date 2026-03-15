الأحد 15 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
درجال: أزمة المنتخب العراقي انتهت ويسافر للمكسيك بطائرة خاصة

15 مارس 2026 16:06


برلين (د ب أ)
أعلن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أنه لم يَعُد يسعى لتأجيل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم المقررة أواخر مارس الجاري، وسيغادر إلى المكسيك في نهاية الأسبوع على متن طائرة خاصة لخوض المباراة.
وأعلن عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، هذا الأمر مساء أمس السبت، في بيان على «إنستجرام». ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع الفائز من بوليفيا وسورينام يوم 31 مارس الجاري في مونتيري، لحجز مقعد واحد من ستة مقاعد متبقية لبطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأدى إغلاق الأجواء ومشاكل التأشيرات إلى المطالبة بتأجيل المباراة، لكن عدنان درجال صرّح بأن المشاكل تم حلها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي. وقال درجال إن التنفيذ «يسير بكامل السرعة»، وأضاف:«لدينا هدف واحد، التأهل إلى كأس العالم. تركيزنا... منصبُّ على توفير الظروف المناسبة للاعبين ليتمكنوا من التركيز على هذه المباراة وتحقيق حلم جماهير العراق».

