مبابي وبيلينجهام جاهزان لتحدي ديربي مدريد

مدريد(أ ف ب)

قال مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا، السبت، إنه يملك "ثقة قصوى" في النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

وعاد مبابي من إصابة بالتواء في الركبة كبديل أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء بعد غيابه عن خمس مباريات، وقال أربيلوا إنه متحمس لعودة المهاجم إلى جاهزيته بنسبة مئة في المئة، إلى جانب عودة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام إلى اللياقة الكاملة.

وسيكون اللاعبان ضمن قائمة ريال مدريد لمباراة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، أمام أتلتيكو مدريد ومدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أربيلوا للصحفيين: "قلت لكم بالفعل إن اليوم الذي سيعود فيه (مبابي) سيكون عندما يصل إلى نسبة مئة في المئة".

وتابع: "أعتقد أن الدقائق التي رأيناه فيها في مانشستر، ومع الانطلاقات القصيرة القليلة التي قام بها، أظهرت في كل واحدة منها أنه في حالة بدنية رائعة، وفوق كل شيء، يتعلق الأمر بشعوره هو نفسه...".

أضاف اللاعب السابق في الفريق الملكي "لدينا أقصى درجات الثقة، وأقصى درجات الاطمئنان، وأقصى درجات الحماس لعودة لاعب مثله، حاسم وفي جاهزية مئة في المئة".

ومبابي هو الهداف الأول لريال مدريد هذا الموسم، بتسجيله 38 هدفاً في 34 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال أربيلوا إنه سعيد باستدعاء المنتخب الفرنسي لمبابي، لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل وكولومبيا الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

أضاف "أعتقد أن هذا أمر رائع. إنه لاعب متاح للمدرب، وقد لعب معنا بالفعل، ومن المؤكد أنه سيلعب غداً، لذلك لا أرى أي مشكلة في انضمامه إلى منتخب بلاده".

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا بـ66 نقطة من 28 مباراة، بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر، فيما يملك أتلتيكو 57 نقطة في المركز الرابع.

واستدعى مدرب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، بيلينجهام للانضمام إلى المنتخب الوطني، رغم أن لاعب الوسط لم يشارك في أي مباراة منذ الأول من فبراير بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وقال أربيلوا "هو الآن جاهز، وسيكون ضمن القائمة غداً. سنرى ما إذا كان سيلعب. أعتقد أنه سيلعب، فهو متاح، وأنا متحمس جداً لرؤيته في الملعب".

أضاف: "ومن هناك، من الطبيعي أن يتمكن من الذهاب إلى منتخب بلاده... من الواضح أن جود بيلينجهام لاعب شديد الذكاء، ويعرف جيدا ما يفعله في كل لحظة، والوضع الذي يوجد فيه، لكن من جانبي أنا سعيد للغاية لأنه سيكون متاحاً غداً وجاهزاً لمساعدتنا".

وسيفتقد ريال مدريد خدمات حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، الذي سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، لكن أربيلوا قال إنه يثق في بديله أندري لونين "يتعرض أفضل حارس في التاريخ للإصابة، ولدينا حارس آخر مميز سيُظهر مرة أخرى مدى جودته"، مضيفا أنه يملك "أقصى درجات الثقة" في الحارس الأوكراني.