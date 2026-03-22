معاناة ريال مدريد.. 51 إصابة و5 ناجين فقط!!

معتز الشامي (أبوظبي)

عانى ريال مدريد من غياب 5 لاعبين أو أكثر في 26 مباراة من أصل 44 مباراة خاضها هذا الموسم، وهي الإحصائية التي لا تعكس حجم أزمة الإصابات التي يعاني منها النادي فحسب، بل تعكس أيضاً عودة مشكلة لم تشهد تحسناً يُذكر منذ بداية الموسم التحضيري، وبعد إصابة الحارس تيبو كورتوا، الأخيرة، بلغ عدد الإصابات التي تعرّض لها ريال مدريد 51 إصابة هذا الموسم.

ويُعد سجلُّ الإصابات للفريق الأبيض مرعباً، إصابتان في أغسطس، و4 في سبتمبر، و7 في أكتوبر، و11 في نوفمبر، و7 في ديسمبر، ومثلها في يناير، وكذلك الأمر في فبراير، و6 في مارس.

ويجعل هذا الوضع نجاحات الفريق الأخيرة أكثر إثارة للإعجاب، فمع غياب 10 لاعبين، فاز الفريق الملكي على سيلتا فيجو وإلتشي في الدوري الإسباني، ومع غياب 8 لاعبين، تخطّى مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. والآن، مع غياب 5 لاعبين وعودة 3 من الإصابة، يخوض مباراة الديربي أمام أتلتيكو، في الدوري الإسباني.

ويعانى ريال مدريد من الإصابات بالفعل في بداية الموسم في أغسطس، حيث غاب عن الملاعب كلٌّ من، فيرلاند ميندي، وجود بيلينجهام، وإندريك، وإدواردو كامافينجا. كان الفرنسي أول من أُصيب هذا الموسم بعد تعرّضه لالتواء في الكاحل الأيمن في 8 أغسطس، ما أبعده عن الملاعب لمدة 38 يوماً.

وبدأت قائمة الإصابات مع كامافينجا، واستمرت في الازدياد منذ ذلك الحين. وقعت أول إصابة في 8 أغسطس، وآخرها (حتى الآن) كانت في 17 مارس بإصابة كورتوا، والتي ستُبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر تقريباً.

وحتى الآن، تعرّض 19 لاعباً من ريال مدريد للإصابة (خضع اثنان منهم لعملية جراحية: كارفاخال ورودريجو)، بينما نجا 5 لاعبين فقط من الإصابة، وهم فينيسيوس جونيور، وأردا جولر، وإبراهيم دياز، وفران جارسيا، وجونزالو جارسيا.

ويُعدّ ريال مدريد ثاني أكثر الفرق تعرُّضاً للإصابات في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد إشبيلية الذي سجّل 53 إصابة. وهذا رقم أقل بكثير من برشلونة الذي سجل 37 إصابة، أو أتلتيكو مدريد الذي سجّل 32 إصابة.

وقد عانى الفريق الملكي مجدداً من الإصابات، بعد أن شهد الموسم الماضي 63 إصابة في عام تميّز بجدول مباريات مكثّف استمر 11 شهراً، شارك خلاله في 7 بطولات، كان آخرها كأس العالم للأندية.

ويُعَد كيليان مبابي اللاعب الأكثر تعرُّضاً للإصابات البدنية، بثماني إصابات، بينما غاب ميندي عن أكبر عدد من المباريات بسبب الإصابة، بواقع 26 مباراة.

لكن ريال مدريد يضم 3 لاعبين آخرين، إضافة إلى الظهير، غابوا عن أكثر من 20 مباراة: ميليتاو (24)، روديجر (22)، وأرنولد (21). كما غاب 5 لاعبين آخرين عن أكثر من 10 مباريات: كامافينجا (10)، مبابي (10)، بيلينجهام (14)، كارفاخال (17)، وألابا (14). و5 لاعبين غابوا لأكثر من 100 يوم: ميندي، ميليتاو، روديجر، أرنولد، كارفاخال.

وتعكس هذه الأرقام خطورة المشكلة التي يواجهها ريال مدريد، والتي دفعت النادي إلى اتخاذ إجراءات، بعودة مدرب اللياقة الإيطالي أنطونيو بينتوس للإشراف على التدريبات البدنية، وتعيين نيكو ميهيتش مشرفاً طبياً جديداً للفريق.