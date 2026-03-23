تعرّف على بديل إيزي في قائمة منتخب إنجلترا

يستعد هارفي بارنز، جناح نيوكاسل يونايتد، للانضمام إلى قائمة المنتخب الإنجليزي ليحل مكان إيبيريتشي إيزي المصاب، وسيتم استدعاء بارنز لمنتخب إنجلترا للمرة الثانية، مكان إيزي لاعب أرسنال الذي غاب عن خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد، في نهائي كأس الرابطة بسبب إصابة في الساق.

وسبق أن شارك بارنز(28 عاماً) في مباراة دولية وحيدة بقميص إنجلترا في ودية أمام ويلز في أكتوبر 2020، وأضافت الوكالة البريطانية أن منتخب اسكتلندا كان يسعى لضم لاعب نيوكاسل، الذي ينحدر أجداد أمه من اسكتلندا، لكن المدرب ستيف كلارك أكد الشهر الماضي أن اللاعب لن ينتقل إلى المنتخب.

في سياق متصل، أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني أن مدافعه الإنجليزي جاريل كوانساه تعرّض لإصابة في الفخذ خلال التعادل 3/ 3 مع هايدنهايم، يوم السبت، ليتأكد غيابه عن وديتَي إنجلترا أمام أوروجواي واليابان هذا الشهر. وقال ليفركوزن في بيان رسمي: «كوانساه يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر، ولا يمكنه الانضمام إلى قائمة المنتخب الإنجليزي كما كان مخططاً له».