الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أغلى المنتخبات حول العالم.. إنجلترا في الصدارة

24 مارس 2026 13:15

علي معالي (أبوظبي)
تبدأ المقارنات المثيرة بين عشاق كرة القدم عن المنتخبات الأغلى قيمة، قبل انطلاق كأس العالم 2026، ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» الشهير، فإن منتخب إنجلترا هو الفريق صاحب أعلى قيمة إجمالية في العالم برصيد إجمالي بلغ (1.62 مليار يورو)، وأعلى نجم في «الأسود الثلاثة» الحالي هو جود بيلينجهام (140 مليون يورو)، وخلف إنجلترا يأتي منتخب فرنسا، وصيف مونديال 2022، وتقدر قيمة الفريق بـ1.41 مليار يورو، حيث يبلغ سعر النجم الأول كيليان مبابي حتى 200 مليون يورو، ثم تأتي إسبانيا، بطل يورو 2024، في المركز الثالث في القائمة بقيمة 1.31 مليار يورو، ويضم «لا روخا» ثلاثة لاعبين تجاوزوا حاجز 100 مليون يورو، من بينهم لامين يامال (200 مليون يورو)، بيدري (150 مليون يورو) وفيرمين لوبيز (100 مليون يورو).
وتحتل البرتغال المرتبة الرابعة بقيمة تزيد على 864 مليون يورو، ويعد ثنائي باريس سان جيرمان فيتينيا وجواو نيفيس هما أغلى لاعبين في الفريق (بقيمة 110 ملايين يورو)، بينما يُقدر كريستيانو رونالدو بقيمة 12 مليون يورو فقط.
ولا تزال إيطاليا تمتلك فريقاً باهظ الثمن (857.50 مليون يورو) حالياً، على الرغم من أن «الآزوري» لم يحجز حتى الآن تذكرة لكأس العالم 2026، حيث لا يزال يخوض الملحق.
وفي المركز السادس تأتي البرازيل بقيمة 853.50 مليون يورو، ويمتلك «السامبا» فينيسيوس جونيور، وهو لاعب تُقدر قيمته بـ150 مليون يورو، خلف البرازيل تأتي ألمانيا، بقيمة إجمالية للتشكيلة تصل إلى حوالي 816 مليون يورو، ثم يأتي بطل كأس العالم 2022، وهو منتخب الأرجنتين، ويحتل المركز الثامن بقيمة 766.70 مليون يورو، ويعتبر إنزو فرنانديز وجوليان ألفاريز هما أغلى نجمين في الفريق (بقيمة 90 مليون يورو)، بينما يقدر ليونيل ميسي بقيمة 15 مليون يورو فقط.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©