جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم



باريس (أ ف ب)

يغادر الفرنسي أنطوان جريزمان صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني متجهاً إلى أورلاندو سيتي الأميركي مع نهاية الموسم الحالي، وفق ما أعلنه الناديان الثلاثاء، وتوصل الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع أورلاندو سيتي للانضمام إلى صفوفه لمدة عامين، لينضم بذلك إلى قائمة من النجوم العالميين الذين انتقلوا إلى الدوري الأميركي خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح نادي العاصمة الإسبانية في بيان أن «المهاجم سافر إلى أورلاندو، بإذن من النادي، خلال يومي الراحة الممنوحين للفريق الأول، وذلك من أجل استكمال إجراءات التعاقد مع النادي الواقع في ولاية فلوريدا».

يأمل جريزمان (35 عاماً) في توديع الفريق بأفضل طريقة ممكنة، واختتام موسمه العاشر مع أتلتيكو بالتتويج بلقب كبير ثانٍ مع الفريق، بعد لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2018.

وسيواجه أتلتيكو نظيره برشلونة بطل إسبانيا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، قبل أن يلتقي ريال سوسييداد في نهائي كأس إسبانيا في 18 أبريل في إشبيلية.

سجّل أيضاً 211 هدفاً بقميص «روخيبلانكوس»، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجّل باسم لويس أراجونيس.

وكان جريزمان الذي تُوج بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، قد اعتزل دولياً في عام 2024 بعد أن سجّل 44 هدفاً في 137 مباراة مع «الديوك».

انضم جريزمان إلى أتلتيكو مدريد عام 2014 قادماً من ريال سوسييداد، حيث خاض 488 مباراة بقميص النادي، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في عام 2019، ثم عاد إليه بعد عامين، في البداية على سبيل الإعارة.