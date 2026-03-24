الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
بعد تدخل ستارمر... بقاء بطولة العالم للسنوكر في بريطانيا حتى عام 2048

24 مارس 2026 21:15


لندن (أ ب)
بفضل تدخل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تقرر بقاء بطولة العالم للسنوكر في موطنها التاريخي بمسرح كروسيبل في مدينة شيفيلد حتى عام 2045 على الأقل، وذلك بعد مخاوف من احتمال انتقالها إلى الصين أو المملكة العربية السعودية.
ويخضع الموقع الأيقوني، الذي يستضيف البطولة منذ عام 1977، لعملية تجديد شاملة بتكلفة 45 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون دولار)، بتمويل مخصص غالبيته من الحكومة الوطنية والمحلية. ووصف باري هيرن، المسؤول عن رياضة السنوكر، مسرح كروسيبل قبل عامين بأنه لم يعد صالحاً لاستضافة البطولة بسبب سعته التي تبلغ 980 مقعداً فقط، مما جعله غير قادر على منافسة العروض المقدمة من دول أخرى.
ستعمل أعمال التطوير على إضافة 500 مقعد جديد، مما يسهم في زيادة الإيرادات ورفع قيمة الجوائز المالية وتحسين مرافق المشجعين. وزار ستارمر مدينة شيفيلد في نهاية الشهر الماضي لمناقشة دعم إعادة تطوير المسرح لضمان ازدهار الرياضة والثقافة، معرباً عن سعادته بتأكيد بقاء البطولة في المدينة لسنوات طويلة قادمة.
يتضمن الاتفاق الجديد خياراً لتمديد الاستضافة حتى عام 2050، مع استمرار إقامة الحدث في المسرح بتصميمه الحالي حتى عام 2028.

